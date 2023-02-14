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女性就業歧視 面試被要求3年不生娃

中國新聞組／北京14日電
學者說，提振中國生育率要先解決女性就業歧視。圖為一名婦女去年參加甘肅舉行的女性人才專場招聘會。（中新社資料照片）
學者說，提振中國生育率要先解決女性就業歧視。圖為一名婦女去年參加甘肅舉行的女性人才專場招聘會。（中新社資料照片）

女性想就業，先得保證3年不生娃？中國首度出現數十年來人口負成長，北京大學國家發展研究院教授雷曉燕表示，中國生育率降固然與先前實施的生育政策有關，但更需解決女性就業遭受歧視，這可從調整產假制度著手。

「你公公婆婆身體還好吧？」「你家那邊的幼兒園學費貴嗎？」「我們公司會發兒童節福利，你需要幾份呢？」搜狐新聞報導，根據國家現有規定，企業面試時不得詢問婦女婚育情況，但30歲的北京求職者張梅在過去半年的面試中常被應聘企業旁敲側擊問到上述問題。已婚未育者面對的招聘條件，可能更加苛刻，這是林華近幾年參加了20多場招聘後總結出來的。她曾在面試現場多次被問及是否有生育打算，還曾被委婉詢問過是否願意承諾3年內不要孩子。

事實上，婦女遭遇職場性別歧視現象存在已久。智聯招聘發布的「2022中國女性職場現狀調查報告」顯示，61.2%的女性在求職中被問及婚育情況，高於上一年的55.8%；38.3%的女性表示婚育影響職場前景；11.9%的女性因性別升職加薪不順。

雷曉燕指出，中國之前實施的一胎化肯定對生育率降低構成影響，並導致生育率驟降而非正常的緩降。

但當局揚棄一胎化改實施二孩甚至三孩政策，收效仍不顯著，關鍵在於還有三座大山橫亙於前，那就是生育、養育和教育成本。

如此只放寬生育數顯然不夠，因為很多調查顯示，即便沒有生育數的限制，女性願意生二孩的意願也不高，有意生三孩的人更少，特別是年輕人，生育意願越來越低。

因此必須有效降低生育、養育、教育成本，才能促使生育率明顯回升，若干建議延長女性產假根本就是治標不治本，同時還可能加重企業對女性的歧視，借重國際經驗，可思考增加當爸爸的陪產假。

目前中國男性的陪產假最多一個月，如果陪產假延長至與女性產假相當，一方面可化解企業對女性的歧視，另可鼓勵男性更多參與撫育小孩，避免父親缺席的喪偶式育兒。

雷曉燕更建議，由政府負擔產假、陪產假期間的工資，減少企業成本，應可化解企業對生育小孩員工的歧視。

她還說，先化解女性就業歧視，生育率不振的問題才能有解，否則將導致生育率續降的惡性循環，但化解之道絕非只是簡單延長產假而已。

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