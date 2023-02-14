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久違的「浪漫經濟」來了 重慶玫瑰階梯放閃

中國新聞組／北京14日電
今年西洋情人節中國重現久違的「浪漫經濟」，多地鮮花供不應求。重慶有商圈以萬朵玫瑰布置一座「玫瑰階梯」，吸引不少市民拍照。（中新社）
今年西洋情人節中國重現久違的「浪漫經濟」，多地鮮花供不應求。重慶有商圈以萬朵玫瑰布置一座「玫瑰階梯」，吸引不少市民拍照。（中新社）

隨著疫情趨緩，今年西洋情人節中國也重現久違的「浪漫經濟」，多地鮮花供不應求，2月1日以來，雲南順豐速運有限公司鮮花日承運量超過11萬單，昆明國際花拍中心交易量同比上漲近40%。在重慶，有商圈用上萬朵玫瑰布置一座「玫瑰階梯」，吸引不少市民前去拍照。另有統計指多地餐廳情人節套餐訂單同比大增5倍。

文匯報報導，據美團數據顯示，截至2月13日，「約會餐廳」相關關鍵詞搜索量同比增長349%，已提前預訂情人節當天餐廳的訂單量同比去年大幅增長。另外，情人節主題套餐訂單量較去年同期增長554%，提供相應套餐的商家門店數增長160%。

一緒壽喜燒品牌負責人羅懿表示，「情人節臨近的幾天客流量肯定比日常提升，但更明顯的復甦實際上從今年1月就開始了。」她說，「可以感受到，自今年1月起，餐飲行業受疫情影響逐漸減弱，加之傳統節日春節，以及冬季是餐飲的旺季，門店的營業情況在短短一個多月裡遠超預期。」

報導指出，綠波廊、老半齋等老字號餐飲店同樣在一月起就座無虛席。綠波廊相關負責人表示，未料到市場反彈如此迅速，甚至今年春節期間的消費基本回到了疫情以前的水平。老半齋售賣的雖然以澆頭麵、餛飩、蓋澆飯等簡餐為主，但也從1月起火爆至今。

酒店方面亦同樣有消費火爆的情形。不少酒店的餐飲業績從1月起出現開門紅，臨近情人節，據攜程統計顯示，2月11日至12日，境內酒店預訂中異地出行的酒店預訂量占比超過85%，2月14日當天，情侶房預訂反超2019年同期，影音房預訂量較2019年同期增長近七成。

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