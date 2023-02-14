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杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

中國新聞組／北京14日電
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

「這玩意有人收嗎？今天從老媽家清理出來很多盒……要命了，我估計是上世紀八、九十年代就囤著了。」杭州人雷女士（化名）實在想不到，她隨手發的一個朋友圈引發了波瀾壯闊的反應。原來她發的玩意是十幾盒「豪華被面」，而她的朋友圈有人叫她藏好，「老貴了，當年一床頂兩瓶茅台。」

北青網「青瞳視角」報導，這十幾盒「豪華被面」看上去紙盒都已經泛黃，但是盒子上的文字依然醒目，還是大號繁體字：「豪華被面」，同時還有一行英文。下面的廣告詞，一行小字是「杭州絲綢聞名世界」，底部一行中號字是「華麗舒適美觀大方」，中間是一個標準的杭州式廣告商標，用的是三潭印月景點那三隻「香爐腳」以及「中國杭州」字樣。裡面的被面有紅有綠，描龍繡鳳，也有寒梅和菊花、玉蘭等圖樣。

雷女士說，她父母都去世多年，家裡的老房子也空置了10年以上。最近她準備把房子的舊物都清空，然後出租，清理東西時有了意外發現。

「我本來以為就是些舊書和舊衣服、相冊，頂多還有些我媽買的假骨董。本來是準備把舊書和相冊選一些保存下來，雜物都扔了，真的沒想到還有那麼多布料、絲緞被面，還有我爸爸留下來的一些白酒，算算也都存了30年以上了。」

對於這些絲緞被面，雷女士原本沒有什麼特別的想法，就隨手發了朋友圈，問問大家誰想要。結果，回應之熱烈，是她想不到的。「勾起了小時候的回憶……」、「我家也有很多。」、「你媽給你做嫁妝的吧。」、「就衝這包裝盒，也要珍藏起來啊！」

畫畫的吳先生建議她賣給收古玩的，還發來了一張網絡報價截圖。玩香道的王先生說「裁剪一下做茶旗會蠻好看的」，還問她準備多少錢出手。這時蔣先生說出了驚人之語：「這東西當年老貴了，差不多一床頂二瓶茅台。現在嘛，想賣就算了，不如將繡片部分裁下做成鏡框。」

因為時差，身在美國的姐妹看到了她的朋友圈，十萬火急地跳出來，叫她千萬要保存好這些被面：「太珍貴了！太美了！這樣的絲綢質量，現在絕對買不到的。圖案有時代特徵，顏色還是現在的流行色，蠶絲含量真，織法也古典。當年織機和現在完全不同，染料來源也一定是有機的。好好保存。如果適當利用部分，會很美很特別！」

這位姐妹還說：「我們的媽媽以前都是要省吃儉用才能有錢買絲綢被面盒繡花製品，這是她們那個時代的最大追求，也許類似如今女孩們買名牌包包或珠寶吧。」

杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

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