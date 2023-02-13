拉薩2航班遇氣流急墜 乘客寫遺言 發送銀行卡密碼

祥鵬航空11日從拉薩起飛後急速顛簸、下墜，乘客驚聲尖叫。(取材自南方都市報)

兩架從西藏拉薩出發的中國國內航班均出現強烈顛簸、下墜，乘客在高空中發出尖叫，甚至有些乘客掏出手機 ，邊哭邊寫遺言；有人拍下視頻事後發到網上，引起網友關注。

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極目新聞報導，浙江麻姓女子11日搭上從拉薩到重慶的西部航空，「剛從拉薩起飛不久，飛機就左右、上下不停顛簸，持續了十幾分鐘，太嚇人了。」麻女說，這是一架小飛機，她當時坐在靠前排座位，感到飛機在不斷下墜，十分害怕。

在麻女拍下的視頻中，機艙內晃個不停，乘客不時帶著哭腔發出「啊」的驚叫，有人在喊媽媽，麻女士把鏡頭對準自己的手掌，上面密布著汗水。

麻女說，當時空姐都鎮定地坐在各自位置上，安撫乘客不要慌張，但當時她真的以為自己要遭遇最可怕的事情，於是在手機上寫下了遺書，向家人作最後的告別，還寫下了銀行卡密碼，隨後點了發送。直到兩個小時後在重慶江北機場 落地，她還有「劫後餘生」的感覺。

無獨有偶，同樣是11日從拉薩飛往昆明的祥鵬航空，也出現了極大的顛簸。該航班乘客張先生拍下的視頻顯示，飛機猛地下降，乘客們齊聲尖叫，「當時飛機在搖晃後出現疑似失重的下降，然後往上爬升，接下來又明顯下降，令人心驚膽戰」，持續十多分鐘後才恢復正常，機上空姐則淡定說，是正常氣流現象。