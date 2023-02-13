我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節噱頭 永生玫瑰1束近140元 買不買

陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

炒期貨變賣蘋果1500噸 投資大牛入市抄底翻車

記者葉文義╱綜合報導
中國一名資深期貨投資人近期炒作蘋果期貨翻車，最後硬著頭皮選擇實物交割，現已經賣出300噸現貨蘋果。圖為示意圖。(取材自新華網)
中國一名資深期貨投資人近期炒作蘋果期貨翻車，最後硬著頭皮選擇實物交割，現已經賣出300噸現貨蘋果。圖為示意圖。(取材自新華網)

最近一則「資深期貨大牛炒蘋果期貨翻車」消息引發中國網友關注，主角林先生表示，他本來想「入市抄底」，沒想到變成「實物交割」，總共涉及1500噸左右現貨蘋果，目前已銷出300多噸蘋果，整件事情演變讓他直呼越來越「離譜」。

界面新聞報導，林先生去年12月與朋友大舉投資鄭商所上市的蘋果期貨，主要覺得當時的價格跌得不合理，後面肯定能漲上去，因此抱著「抄底」想法進場。

當時蘋果期貨價格（每噸）已經跌到8000元(人民幣，下同，約1176美元)以下，而交易所交割蘋果入庫的成本都要在8500左右，他和幾個朋友認為這個價格不合理，也堅定地看好疫情鬆綁以後經濟是能夠恢復的，所以就進場抄底。

但沒想到的是，臨近交割期，蘋果期貨的價格也沒有上揚，如果要多單平倉，意味著可能要跌破所有的成本，因此林先生選擇了實物交割。

他表示，實物交割在鄭州商品交易所辦理。交易對手有多家，其中一家是百億私募敦和資管。辦理交割時，因為疫情處於高峰期，交易所、倉庫的工作人員都「陽」了染疫，沒辦法正常交割，臨近春節時，林先生才拿到貨。

網傳總共有1000萬斤(5000噸)蘋果期貨變現貨交割。林先生說，網傳的1000萬斤是12月份所有實物交割的蘋果數量，不是他個人的交割量。他和朋友共有1500噸左右交割蘋果。

他透露，目前線上線下總共已經銷出300多噸蘋果，線上銷售比例占到三分之一。線上是小部分，因為交割蘋果比較高級，價格不會太便宜，所以線上的話沒有價格優勢，線下走得較好，現在已經賣入高端超市。但他也表示，交割品電商零售應該是很創新的嘗試。「交易的盈虧不方便透露，目前期現總體上不虧。」

蘋果 疫情 投資

上一則

出租房地下室傳怪聲 竟藏蛇千條 警：川盜獵集團存放 價值30多萬

下一則

香江觀察／霓虹招牌消失 香港夜景正闌珊

延伸閱讀

新專利獲准 蘋果想讓Apple Watch也有拍照功能

新專利獲准 蘋果想讓Apple Watch也有拍照功能
蘋果何時推iPhone訂閱服務？他預估最快3月來臨

蘋果何時推iPhone訂閱服務？他預估最快3月來臨
從福斯到蘋果 跨國企業CEO再訪中國

從福斯到蘋果 跨國企業CEO再訪中國
炒期貨翻車 中投資大戶實物交割蘋果1500噸 已賣300噸

炒期貨翻車 中投資大戶實物交割蘋果1500噸 已賣300噸

熱門新聞

唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

中國外交部霸氣回覆氣球事件：美方不要沒完沒了 升級擴大

2023-02-06 08:52

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因