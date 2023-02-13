我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土敘強震爆發一周 罹難人數突破3萬6000人

共和黨國會高層：考慮調查川普、庫許納與沙國關係

情侶蹦極掛空中 秀恩愛不怕死？ 重慶園區澄清了

中國新聞組／北京13日電
兩名遊客滯留半空。（取材自百姓關注）
兩名遊客滯留半空。（取材自百姓關注）

兩名遊客日前到重慶渝北區聖名遊樂城玩高空蹦極時，突然倒掛在半空中，一度傳出「這對情侶自己不願意上來，在半空中秀恩愛」說法；遊樂城蹦極教練陳仁平還原經過，指當時可能是女生比較緊張害怕，死抱著男生，男生那邊騰不出手扣安全扣，所以就懸掛在上面了。

影音來源：YouTube

據封面新聞報導，陳仁平表示，「最後還是我們下去幫他們扣的」，並稱「遊樂城第一次出現這種情況。」為還原經過，一名工作人員墜在半空演示，陳仁平和另一位工作人員迅速套上安全繩、系上安全扣，下滑到懸掛位置，幫助被懸掛者套上安全扣，再通過蹦極塔上工作人員操作，懸掛者很快回到蹦極塔上。整個過程約3分鐘。

九派新聞報導，遊樂城一名工作人員此前表示，「蹦完極之後，工作人員要放扣環下去，遊客拿到後自己扣上，才能被拉上來。結果他倆不願意上來，就懸掛在空中。最後還是教練下去幫他們扣的。」

另據百姓關注報導，一名工作人員表示，兩人下去後說不想上來，就想在中間多玩一會，就願意在空中抱著秀恩愛。「前後就七、八分鐘時間，就是秀恩愛撒狗糧，這個根本就不叫事故。」這對情侶被拉上來之後，身體無大礙。

據了解，目前該項目已停業整頓，事後並對這兩名遊客進行批評教育

對於小情侶的這種秀恩愛方式，曾有網友表示不能理解，「從這件事可以看出秀恩愛很危險」、「不能理解且大受震撼」；如今真相終於大白。

兩名遊客滯留半空，從視頻看兩人抱在一起，工作人員正下滑準備解救。（取材自百姓關注...
兩名遊客滯留半空，從視頻看兩人抱在一起，工作人員正下滑準備解救。（取材自百姓關注）

教育

上一則

王毅明起訪法國、義大利、匈牙利和俄羅斯

延伸閱讀

用松鼠緝毒 重慶培育首批6隻 將上工協助警破案

用松鼠緝毒 重慶培育首批6隻 將上工協助警破案
陳思誠與小21歲女友北京約會 親密摟肩秀恩愛

陳思誠與小21歲女友北京約會 親密摟肩秀恩愛
重慶「糖果刺客」坑人？6塊糖賣466元 媽媽驚：比肉還貴

重慶「糖果刺客」坑人？6塊糖賣466元 媽媽驚：比肉還貴
與形象落差大…重慶巨兔燈被罵醜 廠家把牠拆了

與形象落差大…重慶巨兔燈被罵醜 廠家把牠拆了

熱門新聞

唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26
江汛波將收受的金條金飾等貴重物品藏在雞鴨魚的肚子裡。（視頻截圖）

中國貪官避查 消費卡埋地下、金條放雞鴨肚藏冰櫃

2023-02-09 09:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」
媽送「特斯拉＋1600元現金」慶生 16歲女怒：不是賓士

媽送「特斯拉＋1600元現金」慶生 16歲女怒：不是賓士
「房子是我賣給隋棠的」房仲還原賣房始末 7點親解疑雲

「房子是我賣給隋棠的」房仲還原賣房始末 7點親解疑雲