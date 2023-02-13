情侶蹦極掛空中 秀恩愛不怕死？ 重慶園區澄清了

兩名遊客滯留半空。（取材自百姓關注）

兩名遊客日前到重慶渝北區聖名遊樂城玩高空蹦極時，突然倒掛在半空中，一度傳出「這對情侶自己不願意上來，在半空中秀恩愛」說法；遊樂城蹦極教練陳仁平還原經過，指當時可能是女生比較緊張害怕，死抱著男生，男生那邊騰不出手扣安全扣，所以就懸掛在上面了。

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據封面新聞報導，陳仁平表示，「最後還是我們下去幫他們扣的」，並稱「遊樂城第一次出現這種情況。」為還原經過，一名工作人員墜在半空演示，陳仁平和另一位工作人員迅速套上安全繩、系上安全扣，下滑到懸掛位置，幫助被懸掛者套上安全扣，再通過蹦極塔上工作人員操作，懸掛者很快回到蹦極塔上。整個過程約3分鐘。

九派新聞報導，遊樂城一名工作人員此前表示，「蹦完極之後，工作人員要放扣環下去，遊客拿到後自己扣上，才能被拉上來。結果他倆不願意上來，就懸掛在空中。最後還是教練下去幫他們扣的。」

另據百姓關注報導，一名工作人員表示，兩人下去後說不想上來，就想在中間多玩一會，就願意在空中抱著秀恩愛。「前後就七、八分鐘時間，就是秀恩愛撒狗糧，這個根本就不叫事故。」這對情侶被拉上來之後，身體無大礙。

據了解，目前該項目已停業整頓，事後並對這兩名遊客進行批評教育 。

對於小情侶的這種秀恩愛方式，曾有網友表示不能理解，「從這件事可以看出秀恩愛很危險」、「不能理解且大受震撼」；如今真相終於大白。