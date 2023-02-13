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奶茶店不叫號 網酸「罰站式」取餐 店家道歉 消費者不買帳

中國新聞組／北京13日電
茶顏悅色門店的「排隊取餐不叫號」公告。（取材自極目新聞）
茶顏悅色門店的「排隊取餐不叫號」公告。（取材自極目新聞）

武漢、長沙、重慶、南京等地網友發帖稱，所在地的茶顏悅色門店要求「排隊取餐不叫號」，離開隊伍將視為重新排隊，不少顧客因此點單、取餐都在排隊，吐槽「我是來喝奶茶的，不是來罰站的」。茶顏悅色為此發文致歉稱，這原是因應春節人潮過多的取餐方式，節後在小範圍門店內測，內測門店現已恢復之前的點單取餐方式，但部分門店仍維持排隊取餐模式。

極目新聞報導，武漢周女士反映「茶顏悅色現在不叫號了，必須得現場排隊取餐」，她說，點餐後被要求不能離開現場，「當時取餐區已經有一些人在排隊，店員說離開了再回來就得重新排隊。」她覺得茶顏悅色做法太離譜，於是退單。

無獨有偶，長沙、重慶、南京等地部分消費者也遇到了同樣的情況。

報導指出，前幾日，也有不少網友發帖稱，所在地的茶顏悅色門店貼有「排隊取餐不叫號」的提示，上面寫著「您的作品將按照到店排隊順序新鮮現做，離開隊伍將視為重新排隊」，不少消費者對二次排隊的方式表示不滿。

有網友吐槽稱，其他品牌茶飲店可以用小程序下單，等餐好了再去取餐，而茶顏悅色大部分門店都不能用小程序下單，必須現場排隊點單取餐，「點單排15分鐘，取餐又排15分鐘，我是來喝奶茶的，不是來罰站的。」

據報導，茶顏悅色官方微博上周發文致歉稱，春節過後，嘗試在小範圍的門店內測一種新的點單取杯方案，目前，為期三天的內測期已結束，內測門店現已恢復至之前的點單取餐方式。其本意是希望「排隊有序」，在高峰期做到「有序取杯」；由於內測期間方案不成熟和細節執行不當，後面會進行有針對性的方案優化。

不過，在該微博評論下，網友們似乎並不「買帳」，稱這一內測方案是在「折磨顧客」。

有媒體近日在武漢探訪發現，仍有部分門店點完單後，必須在現場排隊取餐，門店店員稱，並未接到取消排隊取餐的通知。對此，茶顏悅色客服稱，有部分門店是從開業起就採取的排隊取餐模式，這部分門店暫時不會改變。

記者實探仍有門店要求排隊取餐。（取材自極目新聞）
記者實探仍有門店要求排隊取餐。（取材自極目新聞）

武漢 微博

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