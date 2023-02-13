中國進入長壽時代 2050年80歲以上老人數量將翻兩番

北京一個養老院為老人們慶生。（路透資料照片）

第三屆中國人口與發展論壇上，中國人口與發展研究中心發布「中國老年健康和家庭幸福影響因素跟蹤調查」。中心主任賀丹說：「中國人口與發展研究中心的預測顯示，到2050年我國80歲以上老人數量將會翻兩番，也就是說我們中國現在已經進入了長壽時代。」

央視新聞報導，賀丹說，這次調查發現百歲老人的三個顯著特徵，一是心態平和，從來不為小事煩惱。第二個是膳食合理，保持了食品的多樣性和均衡性。第三個是積極參與益智類活動，看書看報甚至還能上網衝浪。

另外，該調查結果並顯示，高齡老人的生活滿意度高，子女孝道指數良好。

由中國人口與發展研究中心、北京 大學國家發展研究院、中國計畫生育 協會聯合開展的中國老年健康調查，以百歲老人為核心進行抽樣，80歲及以上老人占調查對象的71.2%。接受調查的老人中，住養老機構占2.9% ，獨居占19.6%， 與兒子同住占41.8% ，獨居和僅與配偶居住比率為45%。八成老人的日常生活照料由家庭成員提供，其中有一半來自兒子和兒媳。社會服務和養老機構提供的照料服務約占5.32%，保母提供的照料約為5.44%。 80歲之前，提供照料的主體是配偶，80歲之後，子孫照料比重快速升高，配偶照料快速減少。

據報導，數字化對老年人生活的影響將激增。 65~69歲老人使用智能手機 的占比超過五成。百歲及以上老人仍有1.3%使用智能手機。 82.2%老年人使用智能手機視頻聊天，55.5%用於看新聞、看電影電視劇等娛樂。

賀丹說：「我們中國人口與發展研究中心的預測顯示，到2050年我國80歲以上老人數量將會翻兩番，也就是說我們中國現在已經進入了長壽時代。」