我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節噱頭 永生玫瑰1束近140元 買不買

陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

土敘地震或致中國3年內發生7-8級強震? 專家：無須恐慌

中國新聞組／北京13日電
2月11日在土耳其哈塔伊省安塔基亞市拍攝的地震廢墟。(新華社)
2月11日在土耳其哈塔伊省安塔基亞市拍攝的地震廢墟。(新華社)

一篇題為「國家地震局核心論文顯示：土敘地震可能致中國3年內發生7-8級強震」的文章12日在網絡上廣為傳播，並引起網民關注。對此，地震專家表示，沒有必要對此感到恐慌，從概率統計角度來說，這個結論沒有特別意義。

環球網報導，這篇文章引用了一篇發表於國家地震研究核心權威期刊「地震」上的論文觀點，該論文標題為「歐亞地震帶地震活動增強與中國大陸地區7級以上地震發生的關係分析」。論文稱，當出現歐亞帶年地震釋放能量比高於50%且伴隨8級以上地震發生時，其後3年內中國大陸地區將有發生多次7級以上或8級地震的可能性，這個關係在10%的顯著水平下通過顯著性檢驗。「顯著水平為10%」的意思是，上述結果錯誤的可能性為10%，正確的可能性為90%。

這篇網絡文章說：「從該論文的研究結果來講，等於是這次土耳其地震提前向我們發出了預警，它的發生告訴我們未來3年內中國將有九成的可能性發生7-8級地震，雖然我們不知道地震發生的具體時間和地點，但這種預警也是極其珍貴和稀缺的。」

中國地震台網中心研究員孫士鋐12日表示，沒有必要對此感到恐慌，「過去100年我國大陸發生7級以上地震的平均概率是三年兩次，所以文章的結論沒有特別意義。也就是說不管是不是土耳其還是世界其他國家發生七級以上地震，我們全國範圍內3年內發生7級以上地震的可能性都很大。」

一位匿名地球物理研究學者12日表示，這篇論文是業內人士在學術上的研究，沒有定論，將過去與未來的數據對比是一種統計概念，公眾沒必要刻意關注和恐慌。

此外，孫士鋐還認為，地震造成危害性是非常複雜的問題，只能根據地震發生的時間、具體位置等綜合因素來判斷，而無法從國別之間來進行對比性分析，「歷史上也有地震級別很高但沒有人員傷亡的情況，也有地震引發次生災害導致傷亡慘重，比如1923年日本關東大地震引發大火。此次土耳其地震危害性大的原因之一是涉及到多個大中城市，都是人口稠密地區。」

地震 日本

上一則

中製智能地鐵列車駛進葡萄牙 18列車陸續投入使用

下一則

玩政治遊戲? 官媒：中國救援 土耳其災民含淚感謝

延伸閱讀

排球校隊39人客死土耳其 北賽普勒斯悲慟送葬

排球校隊39人客死土耳其 北賽普勒斯悲慟送葬
緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因
土耳其16歲足球小將被埋119小時後奇蹟獲救 還穿著球衣

土耳其16歲足球小將被埋119小時後奇蹟獲救 還穿著球衣
IMF：地震重創土耳其經濟 但影響程度將小於1999年

IMF：地震重創土耳其經濟 但影響程度將小於1999年

熱門新聞

唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

中國外交部霸氣回覆氣球事件：美方不要沒完沒了 升級擴大

2023-02-06 08:52

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因