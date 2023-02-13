土敘地震或致中國3年內發生7-8級強震? 專家：無須恐慌

2月11日在土耳其哈塔伊省安塔基亞市拍攝的地震廢墟。(新華社)

一篇題為「國家地震 局核心論文顯示：土敘地震可能致中國3年內發生7-8級強震」的文章12日在網絡上廣為傳播，並引起網民關注。對此，地震專家表示，沒有必要對此感到恐慌，從概率統計角度來說，這個結論沒有特別意義。

環球網報導，這篇文章引用了一篇發表於國家地震研究核心權威期刊「地震」上的論文觀點，該論文標題為「歐亞地震帶地震活動增強與中國大陸地區7級以上地震發生的關係分析」。論文稱，當出現歐亞帶年地震釋放能量比高於50%且伴隨8級以上地震發生時，其後3年內中國大陸地區將有發生多次7級以上或8級地震的可能性，這個關係在10%的顯著水平下通過顯著性檢驗。「顯著水平為10%」的意思是，上述結果錯誤的可能性為10%，正確的可能性為90%。

這篇網絡文章說：「從該論文的研究結果來講，等於是這次土耳其地震提前向我們發出了預警，它的發生告訴我們未來3年內中國將有九成的可能性發生7-8級地震，雖然我們不知道地震發生的具體時間和地點，但這種預警也是極其珍貴和稀缺的。」

中國地震台網中心研究員孫士鋐12日表示，沒有必要對此感到恐慌，「過去100年我國大陸發生7級以上地震的平均概率是三年兩次，所以文章的結論沒有特別意義。也就是說不管是不是土耳其還是世界其他國家發生七級以上地震，我們全國範圍內3年內發生7級以上地震的可能性都很大。」

一位匿名地球物理研究學者12日表示，這篇論文是業內人士在學術上的研究，沒有定論，將過去與未來的數據對比是一種統計概念，公眾沒必要刻意關注和恐慌。

此外，孫士鋐還認為，地震造成危害性是非常複雜的問題，只能根據地震發生的時間、具體位置等綜合因素來判斷，而無法從國別之間來進行對比性分析，「歷史上也有地震級別很高但沒有人員傷亡的情況，也有地震引發次生災害導致傷亡慘重，比如1923年日本 關東大地震引發大火。此次土耳其地震危害性大的原因之一是涉及到多個大中城市，都是人口稠密地區。」