前美團聯合創始人王慧文自掏腰包3.5億 求組隊入局AI

早已退休歸隱的前美團聯合創始人王慧文，10日高調官宣入局AI。(取材自量子位)

ChatGPT 洶湧而來，中國互聯網大佬們坐不住了。早已退休歸隱的前美團聯合創始人王慧文，10日高調官宣入局人工智能 (AI )，不在意崗位、薪資和職銜，還要自掏腰包5000萬美元（約3.5億人民幣），只求組隊。

據「量子位」報導，作為美團2號人物、王興忠實戰友，王慧文早已實現財富自由，42歲退休時身家百億。如今眼見ChatGPT帶來的變革，重新出山，以實踐他的判斷：必須參與。

報導說，隨著各方下場，大佬推進，各種大模型方面的人才，也已經開始洛陽紙貴了。王慧文也連發3條票圈，劍指AI。從2月8日開始，他就在票圈更新自己的新動向。但10日夜裡10點，大招才真正放出來：淺投個5000萬美元，重出江湖，拉起自己的AI隊伍。結果一呼百應，評論區裡紛紛求帶飛。甚至有人表示，這其實是一個招聘帖。

的確，不只是王慧文一人，互聯網大佬們對於ChatGPT這股新趨勢，早就坐不住了。就在前天，360創始人周鴻禕在與搜狐創始人張朝陽對話時就透露，360不會放棄對ChatGPT這項技術的追蹤。