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廣西南寧還房貸年齡期限延至80歲 網民酸：幹到入土也還不完

中國新聞組／廣州13日電
良玉大道一樓盤售樓部打出「再添利好，購房貸款年齡最長可到80歲」的宣傳語。(取材自南國早報)
良玉大道一樓盤售樓部打出「再添利好，購房貸款年齡最長可到80歲」的宣傳語。(取材自南國早報)

中國多地近日通過各種方式拉抬房地產市場，其中，廣西南寧傳出將房貸年齡期限延長到80歲，且不需子女擔保。消息傳出後立刻衝上熱搜，網民幾乎一面倒嘲諷：「真是傳說中的千秋萬『貸』，幹到入土也還不完，政府沒招了嗎？」多家銀行、房企證實確有此事，但新規尚未落地。分析指出，這項政策的背後是當地新房供求均創近年新低，光消化庫存就需20個月。

來源：youtube

近日有媒體走訪南寧五象新區、青秀區、興寧區等多個建案發現，至少有八個建案在宣傳這一房貸新政策。每日經濟新聞報導，南寧當地多位中介表示，這項政策從2月10日實施，目前僅部分銀行可辦理。「不管首套房還是二套房都可以，不過需一些附加條件。如果購房者的徵信沒有問題，流水可以覆蓋月供，就可以申請貸款年齡期限延長至80歲，不需要子女做擔保」。

中信銀行南寧分行個貸部工作人員證實確有其事，該行2月10日已下發通知，正式將個人住房按揭貸款借款人的年齡期限從原先70歲調整至80歲，即便是年滿50周歲的購房者，只要符合貸款條件均可按最高30年期限申請房貸。但財聯社引述中信銀行南寧分行相關負責人表示，外界對此規定理解有誤。「貸款人年齡不超過70歲」規定並未改變，且新規定尚未有業務落地。

目前，大唐地產、龍光地產、銀光地產、綠地集團等多家房企的相關行銷負責人均稱已知悉該項政策，個別房企明確表示「已在跟進」，近期旗下多個主力建案將與合作銀行推出類似房貸政策。

每日經濟新聞報導引述上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進表示，「這跟目前信貸寬鬆和退休年齡延遲產生的市場需求相關」，有助於養老家庭完成置業計畫。分析人士則認為，南寧此次「大手筆」的放鬆信貸政策，與其樓市在新房供求方面創下近年新低、庫存去化周期也比較高不無關係。截至2022年底，南寧新建商品住宅庫存量消化周期為20個月，其中去化周期最長的邕寧區則達到了25個月。

正在玉象路一建案售樓部看房的購房者曹先生表示，他已近60歲，此前難貸款買房，但按新的房貸政策，他可以正常申請至少20年期限的房貸，這讓他有些心動。

不過網民對南寧這項新政策大都不買帳，嘲諷「進棺材裡的人還能房貸嗎？」、「70歲之後退休金都不保了，誰還能掙錢還房貸？」、「人都快掛牆上了還得操心還房貸，老了也不安心」、「真是沒底線，沒其他招數了？」

一則「南寧房貸年齡期限可延長至80歲」的新聞報導12日衝上熱搜榜，有媒體向南寧多...
一則「南寧房貸年齡期限可延長至80歲」的新聞報導12日衝上熱搜榜，有媒體向南寧多家銀行求證，得知確有其事。(取材自新華網)

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