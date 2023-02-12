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廣東河源突發地震 家長提著孩子就跑 網友：這就是中國速度

中國新聞組／北京12日電
廣東地震瞬間，家長倒提著孩子就跑，手機都沒掉。（視頻截圖）
廣東地震瞬間，家長倒提著孩子就跑，手機都沒掉。（視頻截圖）

廣東省河源市源城區11日10時41分發生4.3級左右地震。監控錄像記錄下驚險一幕：一名父親著急想帶著孩子逃生，直接拎起坐在沙發上玩手機的孩子的腳，倒提著孩子狂奔出門口。孩子被拎了個措手不及，手中的手機都還沒有來得及放下，頭朝下被拎了好遠，還差點撞到地板上。有網友說：「這就是中國速度」。

綜合媒體報導隨後，該段監控視頻被人發到網上，立刻引起熱議。有網友認為家長做法太「過」了，「這個動作比地震還危險，孩子的頭撞到地板上的話豈不是更嚴重。」、「地震中唯一受傷的孩子。」、「孩子：就玩了會兒手機，至於這麼懲罰我嗎？」

也有網友持不同的看法。「生死關頭，來不及多想，能快速跑出去，才是第一要務」、「堪稱教科書式避險，無可厚非」。

而在11日廣東河源市源城區發生4.3級左右地震前兩天，青海、西藏、新疆等三地也發生3.0級地震。不少網友不禁聯想問：中國三天發生四次地震，這些地區是不是跟土耳其在一個地震帶上？跟土耳其地震有沒有關係？

中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，肯定是沒有關係的，這些地震與土耳其地震不是一個量級，兩者之間沒有任何關係。他坦言，地球上每年發生這種三、四級的地震有上萬次，屬於正常的能量釋放。

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