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中國男捐精一生一次機會 取精一切靠自己

中國新聞組／北京12日電
圖為取精室。（取材自九派新聞）
圖為取精室。（取材自九派新聞）

近日多地精子庫發出「捐精倡議書」引發討論。據專家表示，在中國，每名捐精者一生中只有一次捐精的機會。一位在上海捐精的38歲志願現身說法，整個捐獻流程大約持續半年，期間以手淫方式進行8到10次取精。如果取出的精液經檢測沒有出現問題，方可收到補貼尾款。他透露，取精室的陳設「沒有很色情」，甚至有些嚴肅。取精過程一切都得「靠自己」。

九派新聞報導，這位在上海的楊先生不久前剛完成精子捐獻。他是在沒有進行任何心理建設的情況下進行了捐精，並最終獲得7500元（人民幣，下同，約1100美元）補貼，當時沒有在意補貼，自己只是單純覺得這件事挺有意義。

上海市人類精子庫要求捐精者年齡在20到45周歲之間，淨身高165cm以上，有大專及以上學歷，雙眼平均近視小於500度。此外，應無不良嗜好，無遺傳病史和性傳播疾病史，精子質量檢測合格，才能再進行抽血和簡單的外觀檢查。

完成整個捐精流程，約需在半年內進行8到10次取精，取精前，需禁慾3至7天。取精以自行手淫的方式進行，每次取精間隔3到7天。楊先生稱，每次取精都有50元路費補貼，到下一次取精時，醫生會告知上次取精的量，根據精液量發放補貼，1毫升約50元。

他還透露，取精室是一個約4平方的房間，沒有非常色情的元素，看上去還有些嚴肅。裡面有幾張美女照片、電視機等設施。美女照片上是一些穿著較為性感、身材曼妙的女郎，並沒有很色情。他去的那家醫院未提供影像，但他發現電視機設有一個USB端口，捐精者可以自帶U盤播放影像。每一個月可以收到一次取精補貼。在完成取精半年後，如果精液檢測沒有出現問題，方可收到尾款，共計7500元。

捐精這件事，楊先生說他沒有跟家人商量過，「我離婚了，父母和孩子也不知道我捐精，順手就捐了，他們以後知道了也沒事」。他認為，捐精是有好處的，一次簡單的手淫，可能會給無法生育的夫婦擁有子嗣的機會。他認為，「把精子交出的那一刻，就與本人再無關係」，他不會想知道「自己的孩子在哪裡」，也無權去干預別人的生活。

雲南省人類精子庫表示，志願者捐獻精子的用途，會提供給相關的生殖中心，用於幫助不孕不育家庭。工作人員並提醒，一生只能捐獻一次，未在其他任何機構捐獻過者方可報名。

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