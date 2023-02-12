中國各地倡捐精 點名大學生 要求無脫髮、無紋身

工作人員在操作儲存精子的液氮罐。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

雲南、北京 、陝西、山東等地近日先後祭出4500至7000元（人民幣，下同，約660至1028美元）「重金」，鼓勵大專以上學歷或在校大學生捐精，多地還對捐精者的身高、體重等訂定高質量門檻，脫髮、紋身等也都不能捐。儘管標準不低，還是吸引許多大學生上門，陝西、雲南想捐還得排隊。不過也有大學生說，過程中需取精8至13次，「會被掏空」，且補貼太少，手頭緊才會考慮去捐。

這波「捐精潮」首先「發難」的雲南省，9日發出宣傳，徵求大專以上學歷者或在校生捐精，成功捐贈8至12次可獲4500元補貼，當天即衝上微博熱搜，並引發浙江、陝西、湖北、山東等許多省市跟進倡議，其中，北京市、陝西省、山東省、吉林省、江西省、海南省等地直接「點名」要大學生。

法廣報導指出，這是中國為拉高生育率，到高校催捐精。據青瞳視角，多地表示，這波捐精源自去年以來由於疫情 ，捐精人群明顯減少，精子供不應求；把對象鎖定大學生是基於「年輕人的身體好」。陝西精子庫工作人員說，如果完全根據注意事項如禁慾3到7天等，大學生捐獻者通過率可達到70到80%。

各地發出的捐精倡議，都提到了補助措施，且都列出對捐精者條件要求的門檻。比如山東省人類精子庫要求無脫髮斑禿、皮膚異常等。完成全部捐獻流程可獲補貼5000元，並贈送10年免費精子保存。湖北省人類精子庫要求捐精志願者淨身高165cm以上；首都北京市要求淨身高170cm以上，體重指數（BMI）＜30，五官端正無殘疾，無明顯脫髮。另湖北要求捐精者無白髮禿髮；海南則要求捐精者無大面積紋身或胎記等。 中國多地發捐精倡議，要求無大面積紋身或胎記等。（取材自青瞳視角）

嚴苛的標準不僅未如外界預期會嚇退一些有意捐精者，反而上門者眾。據報導，陝西省人類精子庫相關科室，一名工作人員表示，「10日當天已經接到近300個預約電話，電話快打爆了」，現在想捐獻精子需提前預約並需排隊，他建議3月後再來。雲南省人類精子庫同樣報名數量激增，並在微信 發文要登記的志願者不用著急。

不過，符合嚴苛標準又有意願者想捐精也不是那麼容易。據報導，雲南省人類精子庫負責人說，「一名合格的志願者，需要每毫升6000萬以上的精子濃度，是普通男性生育標準的3倍。目前很多男性生活壓力較大，志願者通過率不超過20%」。且據流程，需要至少8到13次完成全部捐獻總計發放完4500元。江西省倡議中也提到「每次當場現金結算，捐獻8到13次，最高可得7000元」。

有網民認為最少要8次甚至13次才能獲得全額補助，這錢太難賺，「都被掏空了？會不會太傷身？」，補貼少了點，「可能需要錢的時候才會去捐」。