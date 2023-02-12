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浙商巴頓將軍、杉杉創始人鄭永剛離世 享年65歲

中國新聞組／北京12日電
杉杉創始人鄭永剛去世。（取材自都市快報橙柿互動）
杉杉創始人鄭永剛去世。（取材自都市快報橙柿互動）

經多方渠道證實，浙商界的「巴頓將軍」、浙江寧波傑出企業家代表、杉杉控股有限公司董事局主席、杉杉品牌創始人鄭永剛10日病逝，享年65歲；鄭永剛把杉杉從中國服裝第一股，帶到鋰電池材料全球第一。

都市快報橙柿互動報導，鄭永剛在浙商乃至全中國的企業家群體中頗有名望。1989年5月，鄭永剛接手杉杉的前身——寧波甬港服裝總廠。1991年，在鄭永剛帶領下，杉杉開始探索企業改制，先從國有改成集體，隨後再改為股份制。 1996年，杉杉在上交所上市，成為中國服裝業第一家上市公司。 「杉杉牌西服，不要太瀟灑。」這句央視歷史上的首句服裝廣告，直到現在還能喚起很多父輩們的共鳴。

到1998年，杉杉品牌銷售收入達23.5億元，並且連續7年占據中國服裝市場占有率第一，市場綜合占有率達到37.4%，成為當之無愧的「中國服裝第一品牌」。

同時，在服裝產業如日中天的時候，鄭永剛開始布局新材料行業，發展至今，已經成為全球最大的鋰電材料生產商，同時也是全球規模最大的鋰離子電池材料綜合供應商，鋰電池材料業務成功進入了蘋果、三星、寶馬等知名企業的供應鏈

公司2021年年報顯示，2021年杉杉股份實現營收206.99億元，同比增151.94％；歸母淨利潤33.40億元，同比增長2320％。在2022年3月胡潤發布的「2022胡潤全球富豪榜」中，鄭永剛以125億元（人民幣，下同，約18.35億美元）的身家位列第1864位。 2022年中國富豪500強名單中，鄭永剛以305.8億元的身價，排名第144位。

因為敢作敢為、果決剛毅的個性，鄭永剛在業內被譽為「服裝界的巴頓將軍」：巴頓說：「戰爭是地獄，但我喜歡戰爭。」而鄭永剛曾說：「地獄是苦難，但巴頓喜歡，既然喜歡，那其中就必有其令人喜樂之處，這種喜樂在我看來就是『運籌於帷幄之間，決勝於千里之外』。」

在待人接物方面，鄭永剛表現出的氣場非常強大，同時可以說不太掩飾自己的觀點，甚至不太掩飾自己的喜惡，按照現在的說法，是一位不折不扣的「霸道總裁」，這一點上給大家印象很深，也成為鄭董的獨特魅力讓人折服。

鄭永剛把杉杉從中國服裝第一股帶到鋰電池材料全球第一。（取材自都市快報橙柿互動）
鄭永剛把杉杉從中國服裝第一股帶到鋰電池材料全球第一。（取材自都市快報橙柿互動）

營收 供應鏈 利潤

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