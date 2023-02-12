新城聯席總裁曲德君失聯 曾在萬達任職17年

新城控股聯席總裁曲德君。(取材自微博)

新城控股10日晚公告稱，近日，公司暫時無法與公司董事、 聯席總裁曲德君取得聯繫。截至目前，公司尚未能了解到具體原因。公司經營決策機制健全、管理規範，前述事項不會對公司經營活動產生影響。經自查，公司目前各項工作均正常開展，生產經營活動有序推進。

澎湃新聞報導，新城控股方面表示，此事與公司無關。加盟新城前，曲德君曾在大連萬達集團任職17年。10日夜間，萬達集團表示，對此事不作回應。

有接近萬達的人士稱，據其了解，目前曲德君正在配合調查，或涉其在萬達任職期間。

據公開資料顯示，曲德君最近的一次公開露面是在廈門參加的一場簽約儀式。

1月16日，新城控股與廈門軌道建設發展集團有限公司攜手合作的「地鐵 1號線杏錦商業」簽約儀式舉行，當時曲德君出席簽約儀式。

據可查詢資料顯示，曲德君出生於1964年，東北財大管理學碩士，財務出身，是王健林的老部下。自2002年加入萬達集團以來，歷任大連萬達長沙武漢 商業管理公司總經理、萬達商業管理有限公司副總經理、大連萬達總裁助理兼商業管理公司總經理、萬達商業地產副總裁、萬達商業地產執行總裁。2016年10月，萬達網科從萬達金融集團分拆獨立出來之後，曲德君任職萬達網科總裁。曲德君在萬達集團最後一站是擔任了萬達寶貝王集團董事長。

2019年，追隨王健林17年的原大連萬達集團高級副總裁的曲德君離開萬達，加入新城。