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江蘇小區現空客A320 「趴窩1年半」都沒動

中國新聞組／北京11日電
江蘇丹陽一住宅區驚現空客A320。（取材自上游新聞）
江蘇丹陽一住宅區驚現空客A320。（取材自上游新聞）

中國近日網上瘋傳「江蘇丹陽一小區驚現神祕飛機」的視頻，無人機拍下一架藍白塗裝的空中客車A320飛機，「趴窩」在丹陽市民宅區附近，不少網友驚呼，「這麼大一架飛機，怎麼會停在廠房附近」？

據上游新聞報導，空中客車A320飛機長度超過37公尺、重量超過42噸，能載大約150名乘客。這麼大的飛機為何停在江蘇省丹陽市某廠房附近，引起不少人好奇。原來，這架飛機以往曾是某航空公司的客機，退役後被拍賣，2021年被江蘇丹陽新橋鎮一名從事餐飲行業的郭姓老闆買下，不過郭老闆並未透露購買飛機的目的和打算。

飛機已經在此停留了一年半。（取材自上游新聞）
飛機已經在此停留了一年半。（取材自上游新聞）

江蘇「現代快報」兩年前曾以「壕！丹陽一村民買回一架大飛機」為題訪問到郭老闆，報導指出，飛機從南通機場花了300多萬元人民幣購入，由機場運送到丹陽再組裝，僅運輸就用了16個小時。

郭老闆表示這架飛機將用來作為科普教育基地，「打造沉浸式影像展示館」，但如今一年半過去了，這架退役的A320一直趴在原地沒動過，導致抖音等短視頻平台經常出現質疑其來歷和用途的視頻。

郭老闆除了買下這架退役的空客A320，還買過退役的公交車和綠皮火車，用於打造特色餐廳，他所經營的餐廳也成了網紅景點，每天都有很多顧客慕名而來。

機場 教育 抖音

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