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「1天成交500套」 北京房仲忙到沒空吃飯

中國新聞組／北京11日電
媒體調查，京滬深三地的二手房市場帶看量回升，成交價仍保持穩定，但新增房源掛牌價均有所上漲。示意圖。（中新社）
媒體調查，京滬深三地的二手房市場帶看量回升，成交價仍保持穩定，但新增房源掛牌價均有所上漲。示意圖。（中新社）

中國房市調研機構貝殼研究院2月初發布數據顯示，1月中國50城二手房價格指數月增率上漲0.2%，這是自2021年8月以來，連續17個月下跌後首次止跌。春節假期過後，京滬深三地二手房帶看量回升，此外，北京和上海的二手房成交價仍保持穩定，但新增房源掛牌價均有所上漲。

據中國證券時報網報導，作為樓市風向標的京滬深三地房市備受關注，其中二手房市場更能反映市場真實情況。北京丰台區一仲介業者表示，春節假期後的首個周末，看房人數增加、交易熱絡，「有一個客戶看中的一個小戶型學區房就有12個客戶搶，周末兩天我忙得飯都沒吃上。」

民眾因為擔心年後漲價，1月份春節前買房的人特別多，東城、朝陽、海淀的多位中介人員在被問及最近市場行情時也表示，成交量有所回暖。海淀區某中介人士說：「上週末，我們公司一天成交了500多套房。」

據報導，多位中介人士分析北京二手房成交回暖主要有兩原因。一是去年底很多人「陽康」後，都出來看房、買房，疫情積壓的購房需求集中釋放；二是去年底以來出台不少購房支持政策，如降利率、減免個稅等，而現在購房人大多都是換房客戶，有換學區房的，有以小換大、以舊換新的。

上海二手房市場也有復甦跡象，上海鏈家研究院監控的數據顯示，春節後的二手房市場成交恢復良好，特別是2月份的第一個週末（也是節後第一個週末），鏈家的成交量較此前增長了50%~60%，帶看量增長了30%~40%，說明市場依然存在需求和購買力。

至於深圳二手房交易量，新春開工後則呈現快速恢復態勢。由於深港全面恢復「通關」，不少香港業主都趁著恢復通關回到深圳打理自己的房子，或租或售。

深圳羅湖翠竹一名房產中介表示，「春節過後，前來看房的購房者比年前增加50%左右，其中以關注學區房、大戶型的改善型客戶居多，租賃需求也有所增加。」

媒體調查，京滬深三地的二手房市場帶看量回升，成交價仍保持穩定，但新增房源掛牌價均...
媒體調查，京滬深三地的二手房市場帶看量回升，成交價仍保持穩定，但新增房源掛牌價均有所上漲。示意圖。（中新社）
媒體調查，京滬深三地的二手房市場帶看量回升，成交價仍保持穩定，但新增房源掛牌價均...
媒體調查，京滬深三地的二手房市場帶看量回升，成交價仍保持穩定，但新增房源掛牌價均有所上漲。示意圖。(取材自中國房地產報)

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