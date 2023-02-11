ChatGPT仿版在中國網民中頗為流行，收費菜單覆蓋相當廣，繳費者眾。(取材自微信)

微軟支援的OpenAI 公司禁止中國用戶使用其熱門的ChatGPT 聊天機器人，但這項應用程式已在中國暴紅，各家公司爭先恐後把這項技術整合到自家產品並推出類似工具，微信 上就出現數十款採用ChatGPT技術的聊天機器人，其中不乏收費使用。而多家媒體也實測與ChatGPT對話，包括「湖南人怕不怕老婆」、「女朋友和媽媽同時掉河裡先救誰？」，神回覆讓人噴飯。

中央社引述路透報導，儘管中國用戶無法創設OpenAI帳號來使用這款人工智慧（AI）聊天機器人，但部分民眾運用虛擬私人網路（VPN）和外國電話號碼繞過這些限制。同時，ChatGPT背後的OpenAI模型可以編寫論文、食譜和複雜的電腦程式碼，且在中國相對容易取得，被逐漸運用整合到從社群網站到線上購物等各種中國消費科技應用程式。

報導指出，OpenAI或ChatGPT本身沒有被中國當局封殺，但OpenAI不允許中國、香港、伊朗、俄羅斯和非洲部分地區的用戶註冊。目前OpenAI未對此解釋這些限制措施。

據當地媒體報導，去年12月，中國最大通訊軟體微信（WeChat）封禁好幾個出現在網路的ChatGPT相關程式，但這些程式仍持續出現。微信上有數十款採用ChatGPT技術的聊天機器人，有人使用它們製作程式或自動帳號來跟用戶互動，例如有一個帳號向用戶收取人民幣9.99元費用，一個月內可以進行20次對話。

中國多家媒體也實測了ChatGPT對一些「敏感」問題的答案。瀟湘晨報報導，當問及「湖南人怕不怕老婆」，ChatGPT在一段rap裡回答：「湖南人怕老婆嘛？不存在的，堂客是核心」。

來源：YouTube

ChatGPT還以湖南塑普（註：塑料普通話）常用語氣詞有 : 噠，咯，啵，塞，勒等寫了一段關於湖南的rap：「湖南塑普風味獨特，流露湖南人的韻味。熱情好客氣活著，每天都是快樂的日子。美食讓人流連忘返，烤鴨、米粉讓人回味無窮。噠，咯，啵，塞，勒，湖南塑普常用語氣詞有意思」，「我是湖南人，永遠愛湖南塑普」。

而問及「湖南的美女很多，是不是跟湖南人愛吃辣也有關係呢？」，ChatGPT回答「貌美和對辣的喜好與地區並沒有必然聯繫」；如是幽默一點把自己比做一隻鴨子，ChatGPT說「我想我很有可能成為一只 『 醬板鴨』，因為聽說醬板鴨是湖南特色鴨子中最受歡迎的一種」。