水滸傳挨批毀人三觀 媒體一面倒反對：別一棒子打死

書店裡「水滸傳」等名著展示區。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

近日有民眾以「水滸」是毒小說 為由，建議將相關內容移出中小學課文和課外讀物。以往類似議題，輿論多基於保護孩子而支持民眾的論點，但這次，媒體評論幾乎一面倒點讚浙江省官方的理性回應。「水滸」裡有值得讚美也有值得批判的內容，「別一棒子打死」，若只會摀住孩子的雙眼和耳朵，那孩子長大了也是一個聾盲人。

有民眾在浙江省政府網站留言建議把「水滸」相關內容從中小學課文和課外讀物中移出，稱這是自己見過的「最毒小說」。浙江省教育 廳教研室發布長文回覆指「水滸」文學價值巨大，可藉由引導學生深度思考，所以選入了教材。

紅星新聞在題為「『水滸』毒害青少年移出課本，為何難被認同？」評論指出，浙江省教育廳教研室的回覆是一篇充滿人文底色的精彩回應，它有理有據、邏輯清晰地回應了民眾的主要質疑，這一回應本身就是引導人們懂得對經典著作進行批判性閱讀的「理念性科普」。

評論指出，時代在發展，文學經典中的一些價值取向讓人感覺很落後、很「違和」是正常現象。但瑕不掩瑜，這些問題並不能遮蔽其在文學性、哲學性等方面的重要價值，也可以成為觀測道德觀念變遷的生動樣本。應理性引導學生批判性思考，而不是一味否定，「棄之如敝履」。

再者，該民眾給武松、李逵、宋江等人貼上「人渣」標籤的說法，也是一種典型的臉譜化解讀。不僅有誤讀之嫌，也放棄了對社會背景的感知，對人性幽微之處的探尋。學會跳出偏狹的刻板印象，才能看到作品的深度，看到更為廣闊的天地人心。

而「水滸」到底會不會毒害青少年？評論說，單就一部小說就足以「毀人三觀」也是誇張之語。現代青少年接收信息渠道多元，他們也沒我們想像的那麼脆弱，什麼是小說，什麼是現實，這並非難以分辨。如果一味強調真空保護，不對就堵就禁，那麼「四大名著」或許也不復存在了。

浙江新聞評論指出，「一千人眼中就有一千個哈姆雷特。」「水滸」裡有值得讚美的東西，也有值得批判的東西。這個世界並不是非黑即白，以獨立思辨的態度和價值去面對「水滸」，去面對世界的一切，是每一個現代人該有的追求。而不是動輒只知道摒棄和迴避，搞「一棒子打死」那一套。讓教師引導學生讀故事、讀人物、讀社會、讀人性，引導學生通過批判性閱讀，感悟「文學」的真正力量和價值，這一過程就是閱讀與教育的意義。