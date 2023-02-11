醜化女性、濫殺無辜…水滸傳是毒教材? 浙教育廳：沒證據

民眾向浙江政府投訴水滸傳內容毒害青少年應移出教材。（取材自澎湃新聞）

近年來「毒教材」問題屢屢受到官方與社會關注，而文學經典「水滸傳」竟也遭民眾向官方投訴，表示這是「毒小說 」、呼籲政府不要從毒小說裡找課文素材，並應禁止任何學校列入課外讀物。對此浙江省教育 廳回應，指出目前並沒有證據表明當代青少年誤入暴力犯罪 深淵，與「水滸」有直接的因果關聯。

據澎湃新聞消息，2022年12月曾有民眾在浙江省政府網站留言指出，對於中小學選讀「水滸傳」課文深感不安，「中小學不能給毒小說做推廣宣傳」。這位民眾表示，此書惡毒汙蔑醜化女性、情節極其不合邏輯、無原則歌頌濫殺無辜、毀滅人類三觀的程度刷新了人類下限；作者心理極其陰暗變態，給武松、李逵、宋江這些人渣安排善終，「是我見過的最毒小說」。

對於這項建議，浙江省教育廳2月8日回覆指出，「目前並沒有證據表明當代青少年誤入暴力犯罪深淵，與『水滸傳』有直接的因果關聯」。

官方還表示，民眾的顧慮與擔憂是有一定道理的，但這部作品仍被選為教材，主要是因為其文學價值巨大、也是批判性閱讀的好載體、且蘊含著豐富的教育價值。