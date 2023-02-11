我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

醜化女性、濫殺無辜…水滸傳是毒教材? 浙教育廳：沒證據

記者廖士鋒／綜合報導
民眾向浙江政府投訴水滸傳內容毒害青少年應移出教材。（取材自澎湃新聞）
民眾向浙江政府投訴水滸傳內容毒害青少年應移出教材。（取材自澎湃新聞）

近年來「毒教材」問題屢屢受到官方與社會關注，而文學經典「水滸傳」竟也遭民眾向官方投訴，表示這是「毒小說」、呼籲政府不要從毒小說裡找課文素材，並應禁止任何學校列入課外讀物。對此浙江省教育廳回應，指出目前並沒有證據表明當代青少年誤入暴力犯罪深淵，與「水滸」有直接的因果關聯。

據澎湃新聞消息，2022年12月曾有民眾在浙江省政府網站留言指出，對於中小學選讀「水滸傳」課文深感不安，「中小學不能給毒小說做推廣宣傳」。這位民眾表示，此書惡毒汙蔑醜化女性、情節極其不合邏輯、無原則歌頌濫殺無辜、毀滅人類三觀的程度刷新了人類下限；作者心理極其陰暗變態，給武松、李逵、宋江這些人渣安排善終，「是我見過的最毒小說」。

對於這項建議，浙江省教育廳2月8日回覆指出，「目前並沒有證據表明當代青少年誤入暴力犯罪深淵，與『水滸傳』有直接的因果關聯」。

官方還表示，民眾的顧慮與擔憂是有一定道理的，但這部作品仍被選為教材，主要是因為其文學價值巨大、也是批判性閱讀的好載體、且蘊含著豐富的教育價值。

官方指出，批判性閱讀能力，是未來的核心競爭力，實際上很多老師在教學中已經注重批判性閱讀與思維習慣的培養，也積累了一定的教學經驗，這對學生閱讀思維乃至個人發展是十分有利的。且強調，「就算退一步來說，如今閱讀的管道太多太多，但單靠『堵』的方式是解決不了根本問題的」。

近日有網友提議把「水滸傳」相關內容「從中小學課文和課外讀物中清除出去」，但被官方...
近日有網友提議把「水滸傳」相關內容「從中小學課文和課外讀物中清除出去」，但被官方反駁。（取材自中國青年報）

小說 教育 暴力犯罪

上一則

水滸傳挨批毀人三觀 媒體一面倒反對：別一棒子打死

下一則

南韓提前解禁恢愎對中短期簽證 中方肯定：適時考慮跟進

延伸閱讀

「水滸傳」被中國民眾投訴是毒小說 醜化女性又濫殺無辜 應移出教材

「水滸傳」被中國民眾投訴是毒小說 醜化女性又濫殺無辜 應移出教材
英少女引用文學名句 Tik Tok帶動閱讀潮

英少女引用文學名句 Tik Tok帶動閱讀潮
維州教育廳系統錯誤 公校資金多算逾2億元

維州教育廳系統錯誤 公校資金多算逾2億元
紐約公共圖書館吳爾芙個展 文學迷快朝聖

紐約公共圖書館吳爾芙個展 文學迷快朝聖

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺