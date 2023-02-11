各地「防疫帳」曝光 這省1年花711億成另類冠軍

2022年6月，上海徐匯區一處核酸檢測亭與排隊人群。(記者林宸誼／攝影)

中國各地方開始清算防疫帳，根據已公布數據，廣東2022年防疫支出位居全中國之冠，達到人民幣711.39億（約104億美元），浙江居次，花掉人民幣435.09億（約63億美元）。另外，由於各地財政虧損加劇，31省市花錢不再闊綽，多省在今年預算 報告中向「三公經費」支出開刀，大幅刪減公費旅遊、吃喝與公務用車費用。

財新網報導，近期多省份在2023年度財政預算報告中披露2022年「防疫帳」。各省數據口徑不同，簡單比較，廣東、浙江、北京 等人口密集、經歷多輪疫情 的省市資金投入較大。

據財新統計， 31個省份中有17個省公布2022年疫情防控支出，資金規模從10億元左右到數百億元(人民幣，下同)。

其中，廣東以711.39億居冠，浙江、北京防疫支出也不小，浙江為435.09億元，北京將近300億元，上海為167.7億元，陝西190億元。

至於福建雖沒有公布醫保基金撥付的防疫資金，只披露了財政和醫保基金的分擔責任，估計2022年福建全省各級財政投入130.43億元。

錢都用到哪兒了，各省市說法不盡相同。廣東表示用於保障疫苗接種、核酸檢測、醫務人員臨時性工作補助等疫情防控必要支出。北京則指出，2022年投入疫情防控資金近人民幣300億，特別是加大對各區疫情防控資金支持，保障疫苗接種、核酸檢測等資金需求。

另據第一財經報導，據31省（含自治區、直轄市）近日公布的今年預算報告，由於地方財政吃緊，褲帶越勒越緊。多省朝向來被詬病的「三公經費」支出開刀，大幅刪減公費旅遊、公費吃喝與公務用車維護費的費用。

像是重慶市公布的預算報告指出，刪減非急需支出約120億元，北京市則砍40億6000萬元，貴州省削減2億5200萬元，天津市的公用和行政運作經費各砍1億6000萬和3億元。

同時天津市政府也不再大舉徵才，嚴格落實一個蘿蔔一個坑的「退一進一」政策，同時財政供養人員的經費按月據實增減，估計可淨收回資金1億8000萬元。

廣東省的支出降6.5%，行政經費和三公經費只減不增，江蘇省級單位去年「三公兩費」（兩費指會議費和培訓費）等公用經費，以及經常性項目等一般支出減10%。

至於山東省則聲稱，部門日常公用經費的定額標準減逾20%，業務類項目預算「零增長」，福建要求各部門總體按5%比例撙節一般支出。