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神15首秀「太空漫步」7小時 挑戰「跨三艙」任務

中國新聞組／北京11日電
神舟15號航天員費俊龍成功出艙後揮手致意。(新華社)
神舟15號航天員費俊龍成功出艙後揮手致意。(新華社)

歷時約七小時，「神舟15號」航天員費俊龍、鄧清明、張陸於10日0時16分，完成中國空間站全面建成後航天員首次出艙活動，這也是航天員第一次執行「跨三艙」大範圍作業。三位航天員在太空漫步中，進行夢天艙外擴展泵組安裝等任務，由於轉移路徑較前期都長，張陸甚至在艙外辛苦爬行了140個扶手。後續，航天員乘組還將開展多次出艙活動。

來源：CCTV

央視新聞報導，空間站貨物出艙安裝任務由載荷轉移機構、貨物氣閘艙、內外艙門、機械臂協同配合，通過在軌航天員或地面操作，將需要出艙的貨物送出艙外，根據任務需要也可將艙外的貨物送進艙內。費俊龍、張陸首先進行的是夢天艙擴展泵組的安裝工作，完成安裝後，費俊龍通過大小機械臂組合臂開始進行轉移，張陸借助艙外扶手進行自主轉移。

在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟15號航天員費俊龍（右）、張陸（左）密切協同做出...
在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟15號航天員費俊龍（右）、張陸（左）密切協同做出艙前准備的畫面。(新華社)

神舟15號航天員費俊龍打開問天實驗艙氣閘艙出艙艙門。(新華社)
神舟15號航天員費俊龍打開問天實驗艙氣閘艙出艙艙門。(新華社)

前期，能量粒子探測器、等離子體原位成像探測器等載荷已完成出艙安裝，全面驗證了艙外載荷安裝流程和空間站貨物氣閘艙、轉移機構等部件的功能性能。突破掌握此項關鍵技術，可大幅提高艙內外貨物交換效率，減少航天員出艙次數和工作量。按計劃，後續還將持續開展貨物出艙安裝工作。

神舟15號航天員費俊龍開展艙外操作。(新華社)
神舟15號航天員費俊龍開展艙外操作。(新華社)

神舟15號航天員費俊龍進艙前轉運設備。(新華社)
神舟15號航天員費俊龍進艙前轉運設備。(新華社)

報導指出，神舟15號乘組的首次出艙，是航天員在空間站第一次真正意義上的三艙作業。航天員從問天氣閘艙出艙，來到夢天實驗艙完成擴展泵組的安裝後，轉移到天和核心艙，進行腳限位器的安裝，最後返回問天氣閘艙，移動範圍廣，操作難度大，對出艙航天員身體素質要求很高。

神舟15號航天員費俊龍（右）、張陸（左）開展艙外操作。(新華社)
神舟15號航天員費俊龍（右）、張陸（左）開展艙外操作。(新華社)

神舟15號航天員費俊龍結束出艙任務正在返回。(新華社)
神舟15號航天員費俊龍結束出艙任務正在返回。(新華社)

中國航天員中心工效學分系統主管設計師劉梁表示，這次出艙任務，很顯著的特點就是航天員轉移的路徑比較長，也是前期任務所沒有的，特別是航天員張陸，他在艙外爬行的扶手總共需要爬行140個扶手左右，還是比較辛苦的。

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