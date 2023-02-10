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醫保改革「陣痛」？醫藥補貼被砍 武漢萬人抗議

中國新聞組／北京10日電
網傳武漢退休人員抗議現場。（取材自推特）
網傳武漢退休人員抗議現場。（取材自推特）

湖北武漢日前爆發有關醫藥補貼減少的大規模抗議，武漢醫保局解釋稱，改革後的醫保政策長期來看其實對病患更有利；但也有人認為這是清零政策後地方財政吃緊做出的決定。媒體解讀，這場被認為是25年來中國最大的一次「醫保個帳改革」落地的「陣痛」正在各地上演，民眾和專業人士在「我的錢被國家拿走了？」的認知上差距大。

來源：YouTube

綜合媒體報導，武漢市上萬名退休人員聚集在市政府門前請願，要求政府官員公開解釋為何將每月260多元（人民幣，下同）的醫藥補貼降至數十元，揚言若沒解決問題，將舉行更大規模的維權行動。

據了解，中國有工作的城市居民醫保實施的是「統籌基金」和「個人帳戶」結合的保障機制。改革前，「統籌基金」保障住院和門診大病，「個人帳戶」保障門診小病，結果出現「有病的不夠花，沒病的用不了」的情況。

自由亞洲電台報導，武漢市上萬名退休人員聚集在市政府門前抗議當局刪減醫藥補貼。（取...
自由亞洲電台報導，武漢市上萬名退休人員聚集在市政府門前抗議當局刪減醫藥補貼。（取材自推特）

針對有參保員工反應，改革後「個人帳戶劃入少了，吃虧了」，官方解讀稱，從當期看，大部分參保職工的個人帳戶劃入會減少；從長期看，「改革後統籌基金的規模更大，對參保職工的支付能力更強，對病種的保障更全。」

這個新增的普通門診統籌支付，在職員工報銷上限為3500元，退休人員為4000元。報銷的門檻費則為300元。

湖北省武漢市退休人員上街抗議醫保政策，現場有人牆警戒。（視頻截圖）
湖北省武漢市退休人員上街抗議醫保政策，現場有人牆警戒。（視頻截圖）

不過，官方說法並不為許多網友買單。有網友質疑，「過去3年核酸不是免費的，地方財政被掏空了」。此外，這次武漢市員工基本醫療保險被調整，但武漢市公務員醫保卻不受影響，也引發質疑。

醫保改革第一時間引發了退休人員的強烈反應，首先與中老年人「看病多」有關。一位醫保行業研究者看來，這時要做的就是修正和調整。在個帳改革中，退休人員是絕對的受益方，而非受損方。「你那一部分錢放到統籌的池子裡，最後都能拿回來的」。

據「個帳改革」方案的設計，自2021年12月底算起，各統籌區域有三年的緩衝期研究和推動這項改革，已經發布地市級地方方案的統籌區超過百個。

專家表示，個帳改革在落地中帶來的陣痛可能會持續數月甚至經年，各地須做好妥善應對。

網傳武漢退休人員抗議現場。（取材自推特）
網傳武漢退休人員抗議現場。（取材自推特）
網傳武漢退休人員抗議現場。（取材自推特）
網傳武漢退休人員抗議現場。（取材自推特）

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