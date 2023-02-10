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傲利資本創始人捲款 認龐氏騙局…公開信要投資者認命

中國新聞組／北京10日電
傲利資本創始人齊洛。（取材自界面新聞）
傲利資本創始人齊洛。（取材自界面新聞）

元宵節當天，傲利資本（Oli Capital）創始人齊洛高調宣布「跑路」，在微信公眾號的公開信中，他得意地承認自己已經攜款潛逃，且「所在國家沒有引渡條約」，讓投資者們「不要再做無用功」。他並坦承過去公司項目，「都是徹頭徹尾的龐氏騙局」，投資人的資金「已經被我用專業的團隊洗乾淨了」。

界面新聞報導，傲利資本官網顯示，該公司投資多項藍籌股、黃金和氫能源概念項目，創始人齊洛自2000年以來積極參與中澳數百個進出口貿易和澳洲大型房地產開發項目，成功幫助多家公司進行了IPO，並擔任上市公司董事和投資基金經理。

沒想到，齊洛在元宵節發表公開信，稱自己已經甩下前妻跟女兒，帶小女友跑路去東南亞過著神仙般的生活。並勸投資人不要去找自己的前妻，因為「她只是一枚棋子，找她也得不到什麼」。

他並坦承認過去公司項目，無論藍籌股還是氫能源項目，「都是徹頭徹尾的龐氏騙局」。過去三年時間，他自己所有的高消費包括每日頂級套房、餐飲、娛樂，以及他愛人的各個愛馬仕，卡地亞奢侈品都是出自於投資人的辛苦付出。

他甚至勸告受騙的投資人不要尋求律師幫助，「各位打算以及已經在告我的好朋友們不用再費心思了，只不過是讓律師賺了你們的錢而已，不要再做無用功了」，其所在國家和澳洲沒有引渡條約，無法將資金引渡回去。

其實傲利資本早有前科。早在2020年，傲利資本就被曝「玩殘中國股民」醜聞。有報導稱，在澳洲證交所上市的中資藥企鷹君健康公司，因審計師質疑帳目弄虛作假而被停牌，促使大量股民虧損。此前，傲利資本以「該公司將能成為澳洲投資者的安全天堂」，誘使大量股民買入。

從2018年至2019年初，鷹君健康每個月付給傲利資本3000澳元作為「投資關係服務」費，不少股民認為傲利在故意誤導投資，數十位華人股東當時已商議維權。

通過包裝虛假的投資項目歸攏大批資金，再將資金悄然轉移至海外，傲利資本將這一「圈錢騙術」應用的「爐火純青」。

傲利資本創始人發的公開信。（取材自界面新聞）
傲利資本創始人發的公開信。（取材自界面新聞）

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