「狂飆」現實版…余姚教育官員 中午偷情晚上嫖娼

25日下午，王勝戰一行蒞臨花園小學指導工作。（取材自新民周刊）

最近浙江省余姚市的教育界大整頓，堪稱「狂飆」的現實版。浙江余姚市教育局 黨委書記、局長王勝戰被查後，不少知情人士都紛紛爆料，當中更有人稱王勝戰的每日行程為「早上去單位醒酒，中午陪情人，晚上繼續喝酒、唱K或嫖娼」，引起廣泛關注。

來源：YouTube

香港01報導，「清廉寧波」微信 公號1日發布通報稱，余姚市教育局黨委書記、局長王勝戰涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受余姚市紀委市監委紀律審查和監督調查。

意想不到的是，一個縣級市的局長被查的消息竟「激起千層浪」。有人在「清廉寧波」留言指，「真的是大快人心啊，之前生活最大的焦慮不是工作，而是孩子的教育，這波操作殺雞儆猴，雖然希望和正義來的有點晚，但是總算是來了，舉報的人才是真正的勇士 ，這個消息是拯救了整個余姚的孩子，也拯救了很多孩子的家長」。

其後，各路知情人士的爆料亦接踵而至，包括王勝戰的每日行程是「早上去單位醒酒，中午陪情人，晚上繼續喝酒、唱K或嫖娼」；以及王勝戰的兩個愛好是錢和女學生等。

更有爆料稱，王勝戰曾靠「從學生口中奪食」在教育系統大肆斂財。余姚市2021年末的統計數據顯示，全市合共有各級各類學校288間，而「飯堂配餐問題」中的利潤亦可想而知。不少來自余姚市的網民都表示，「20多年來，食堂問題一直存在」、「3塊排骨，賣11塊錢…簡而言之，就是以高於市場的價格，讓學生吃到比路邊攤更不放心的食物」。

有網友把這次整頓稱為「余姚教育界的大地震」，涉及的不僅有局長，還有副局長，以及多名校長，甚至包括體育老師。

公開資料顯示，王勝戰出生於1967年12月，1994年8月起在余姚市工作，最初為一名中學教師；2020年7月任余姚市教育局局長、書記，2022年3月任余姚市教育局局長。