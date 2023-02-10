曾悼李文亮、批防疫封控 南京藝術家失聯百日疑被捕

司原逐冀。（取材自微博）

中國藝術家「司原逐冀」失聯超過百天，被懷疑起因是他過去幾年間創作新冠疫情 相關藝術作品，曾以行為藝術作品「哨」紀念吹哨人李文亮 醫師，熱傳網路，刺激到當局敏感神經而被逮捕。有活動人士發起網上「尋人」，呼籲國際關注司原逐冀和其他因白紙運動失蹤人士。

自由亞洲電台報導，司原逐冀的微博和Instagram從去年10月10日停更，本人與外界完全失聯，至今已超過百日，懷疑他已遭當局逮捕，原因可能是他創作與疫情和中國清零政策有關的一系列藝術作品。一名不願具名的友人表示，他們向警方報警和查詢，警方以友人不是親屬身分拒絕請求。

據報導，疫情以來，司原逐冀用極具創意和衝擊力的表現方式，記錄中共當局清零政策下民眾的掙扎、痛苦和麻木的生活、精神狀態。兩年前，在李文亮逝世一周年時，司原逐冀發起了名為「哨」的行為藝術：在漆黑的夜色裡，他身著閃光衣，在南京燕子磯長江邊持續吹響哨子，直至精疲力竭，希望喚醒「生活在謊言中的人們」。

去年9月，當核酸檢測 成為中國人生活常態時，司原逐冀將一部迷你攝像機放進嘴裡，記錄下接受40餘次核酸檢測的全過程。他接受BBC採訪時表示，希望執政者能推出人性化的政策。

司原逐冀還創作實驗動畫作品「疫時代」，顯示城市上空是大片的烏鴉，口罩遮蔽下的人群似乎失去抗爭本能。他的其他作品「血色控制」、「升級」也紛紛呈現了中國人被禁錮的狀態及麻木感。