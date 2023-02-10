上海「最牛業委會」提告物業 為居民討回4000萬鉅款

中遠兩灣城地處上海普陀區，是上海內環以內最大小區，也被譽為魔都「最魔幻」小區。（取材自財經界）

有5萬多居民的上海普陀區「中遠兩灣城」業委會最近被成為「上海最牛業委會」，不僅炒掉了管理小區長達20年的物業公司，住戶還集體蒐集了有利證據，使法院判決前物業公司返還全體業主逾4000萬元人民幣（下同，約589.3萬美元）。

第一財經報導，中遠兩灣城是上海內環以內最大小區，共容納約5萬多居民，光停車位就有7000多個。

近日小區1.2萬多戶居民獲知一個好消息：小區前任物業公司「中遠物業管理髮展有限公司」，需要在法院判決生效之日起十日內，向小區全體業主返還過去20年間多項費用結餘4000多萬元，假設簡單按戶分配，則每戶能分得3300多元。

「我們小區現在的業委會真是太牛了！」一名業主表示，「中遠物業」是小區開發商自配物業，管理該小區長達20年之久，業主們認為小區管理混亂、帳目不清，數年前他們開始籌畫換掉原業委會以及中遠物業。由於該小區業主人數龐大，經過一番複雜而不懈地運作，該小區新上任業委會終於成功炒掉原物業公司，於2021年2月換成了萬科物業。

新業委會還調查了過去20年的小區帳目，發現物業費結算後結餘、停車管理費結餘、公共收益業主分成結餘等均有問題，於是委託了一個5人律師團隊負責法律服務，並於2021年2月將中遠物業告上法院。

近日，上海普陀區人民法院判決中遠物業公司，應返還全體業主共計4000萬元，具體金額如下：

2001年9月1日至2021年2月1日期間物業管理費按實結算部分的結餘、返還擅自列支的不應由業主承擔的成本與費用人民幣1500萬元； 2001年9月1日至2021年2月1日期間地下車庫停車管理費按實結算部分的結餘、返還擅自列支不應由業主承擔的成本與費用人民幣250萬元； 2008年起至2021年2月1日期間小區公共收益中業主分成部分的結餘、返還擅自列支不應由業主承擔的成本與費用人民幣2000萬元； 2001年9月1日至2021年2月1日期間地下車庫新增畫線車位收入中應屬於地下車庫的車位產權人共有部分收益的結餘人民幣250萬元； 案件受理費人民幣35萬2165元，由原告負擔15萬元，被告負擔20萬2165元。

一名業主表示，在小區按照全體業主想法換了物業公司後，小區管理逐步走入正軌，小區變得更整潔，維修更及時，換電梯工作也已在進行中，過去高齡電梯頻發故障的問題正得到解決。