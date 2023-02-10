雲南精子庫籲男大生捐精賞4500元 包路費還免費體檢

雲南省人類精子庫近日發出倡議：希望昆明在校大學生積極捐精。（取材自微信）

雲南省人類精子庫近日發出倡議：希望廣大昆明在校大學生能獻出愛心，積極參與愛心捐精志願者隊伍。雲南省人類精子庫面向社會招募愛心捐精志願者，捐獻正式開始前進行全套的免費男科體檢，體檢合格後捐獻，時間自定總計需要8至12次，完成全部捐獻總計發放完4500元（人民幣，下同，約660美元）。單次合格者發放100元路費，不合格者發放50元路費。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，該倡議書一發出，就衝上微博 熱搜。

據了解，往年到雲南省人類精子庫捐獻的志願者有相當一部分是青春燦爛的在校大學生，由於疫情 等因素，去年以來精子庫缺少了他們的身影。

據悉，報名要求近期在昆明，有二代身分證原件、身高165cm以上、無色盲色弱、無乙肝等遺傳病、傳染病。

倡議書並表示捐獻的益處：1.獲得總計4500元的現金補貼。2.捐獻正式開始前進行全套的免費男科體檢，包括精液分析、染色體檢測 、全套遺傳與傳染病篩查。全套體檢的價值為1000多元，全部免費。尤其精液與染色體檢測，大部分人從未做過，對了解自己的生育狀態意義重大。

對此，網友紛紛表示：「165太矮了」、「報名條件太低了」、「為什麼我不是男的」。

報導說，雲南省人類精子庫隸屬昆明醫科大學第一附屬醫院，是國家衛健委批准成立的雲南省唯一的合法正規人類精子庫，是全國第25家人類精子庫。自2017年批准建立以來，經2018年試運行評審，2019年正式運行評審，已經歷了5個年頭，接納了3000多名志願者捐獻精液，同時也接受了300多名自精保存志願者存精，為雲南省人口發展、雲南省優生優育事業做出了積極的貢獻，雲南省人類精子庫也期待社會各界人士積極投入捐精事業中。