我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛搶案同比倍增 商家頻遭殃

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

想用ChatGPT寫文章 中網掀「代註冊」服務 1小時賺數萬

中國新聞組／北京10日電
能寫代碼能做題，能寫論文能聊天，「ChatGPT」在國際走紅。(Getty Images)
能寫代碼能做題，能寫論文能聊天，「ChatGPT」在國際走紅。(Getty Images)

能寫代碼能做題，能寫論文能聊天，「ChatGPT」在國際走紅，但由於ChatGPT尚未推出中國版本，中國用戶註冊、登陸有一定門檻。有商家從中發現商機，火速的在網上做起了代問代註冊生意。媒體發現，這些生意一小時可入帳幾萬（人民幣）到幾十萬元不等，可說是以低成本甚至零成本賺取高額利潤。

新京報貝殼財經報導，隨著「ChatGPT」談論爆火，淘寶、微信公眾號、閒魚等平台出現越來越多「ChatGPT」代問代註冊服務的帳號服務。

在淘寶上搜索「ChatGPT」時彈出包括ChatGPT帳戶、ChatGPT註冊、ChatGPT小程序、ChatGPT國行版本等一系列詞條，搜索結果顯示，有20款商品，月銷售量均過千，其中還不乏多家月銷量上萬的商品。也有商家推出包月訪問服務，會員數量可觀。

以一家「ChatGPT小店」的淘寶店鋪為例，店內最火的一款ChatGPT帳號註冊商品有逾6萬用戶已付款。該款鏈接下包含從1.68元至23.58元四個不同價位選項，主要提供ChatGPT成品帳號和登錄教程。查看銷售時間，8日下午商品顯示月銷量4萬+，僅過了一小時，銷量就達到了5萬+。

在閒魚平台發現，除ChatGPT代註冊服務外，還有不少賣家提供代問服務。閒魚售後界面顯示，該位賣家在2月6日至7日三天內共成交18單。

報導指出，一位提供代問服務的賣家表示，前來諮詢的消費者多是希望利用ChatGPT完成文章撰寫工作，「或者那種寫了沒人看的文章」。賣家還以分享親身經歷，稱ChatGPT撰寫的千字以內的論文可讀性較高，更多字數要求的論文可以拆開提問，不過「它拆出來的結構不一定是你想要的結構」。

對此，北京市盈科律師事務所律師孟澤東提醒，此類經營行為涉嫌違法經營，情節嚴重者可能構成犯罪，需要追究刑事責任。此外，消費者在購買此類服務後，也可能面臨維權難、退款難等問題。

另據大公報報導，但9日稍後時間，在多個電商平台上搜索「ChatGPT」，發現頁面已搜索不到任何內容。而此前，在電商平台會彈出 「ChatGPT帳戶」「ChatGPT註冊」等詞條。

ChatGPT 電商 微信

上一則

拜登：習近平遇大麻煩 「沒人想和習近平換位子」

延伸閱讀

有了ChatGPT、不要元宇宙？微軟解散成立沒多久的團隊

有了ChatGPT、不要元宇宙？微軟解散成立沒多久的團隊
中企若只跟著ChatGPT路線走 反超希望不大

中企若只跟著ChatGPT路線走 反超希望不大
ChatGPT加持的Bing搜尋有多強？紐時科技通一試秒棄Google

ChatGPT加持的Bing搜尋有多強？紐時科技通一試秒棄Google
總統立委初選 綠選將須簽學倫聲明 王鴻薇：自欺欺人

總統立委初選 綠選將須簽學倫聲明 王鴻薇：自欺欺人

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
男醫師社交平台發女患者就診隱私照，已被暫停執業。（取材自新民晚報）

崑山男醫偷拍女患者私處照 還PO網喊「下班放浪形骸」

2023-02-03 10:00
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
社安制度、聯邦醫保快破產 國會兩黨卻不願討論

社安制度、聯邦醫保快破產 國會兩黨卻不願討論