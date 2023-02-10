想用ChatGPT寫文章 中網掀「代註冊」服務 1小時賺數萬

能寫代碼能做題，能寫論文能聊天，「ChatGPT」在國際走紅。(Getty Images)

能寫代碼能做題，能寫論文能聊天，「ChatGPT 」在國際走紅，但由於ChatGPT尚未推出中國版本，中國用戶註冊、登陸有一定門檻。有商家從中發現商機，火速的在網上做起了代問代註冊生意。媒體發現，這些生意一小時可入帳幾萬（人民幣）到幾十萬元不等，可說是以低成本甚至零成本賺取高額利潤。

新京報貝殼財經報導，隨著「ChatGPT」談論爆火，淘寶、微信 公眾號、閒魚等平台出現越來越多「ChatGPT」代問代註冊服務的帳號服務。

在淘寶上搜索「ChatGPT」時彈出包括ChatGPT帳戶、ChatGPT註冊、ChatGPT小程序、ChatGPT國行版本等一系列詞條，搜索結果顯示，有20款商品，月銷售量均過千，其中還不乏多家月銷量上萬的商品。也有商家推出包月訪問服務，會員數量可觀。

以一家「ChatGPT小店」的淘寶店鋪為例，店內最火的一款ChatGPT帳號註冊商品有逾6萬用戶已付款。該款鏈接下包含從1.68元至23.58元四個不同價位選項，主要提供ChatGPT成品帳號和登錄教程。查看銷售時間，8日下午商品顯示月銷量4萬+，僅過了一小時，銷量就達到了5萬+。

在閒魚平台發現，除ChatGPT代註冊服務外，還有不少賣家提供代問服務。閒魚售後界面顯示，該位賣家在2月6日至7日三天內共成交18單。

報導指出，一位提供代問服務的賣家表示，前來諮詢的消費者多是希望利用ChatGPT完成文章撰寫工作，「或者那種寫了沒人看的文章」。賣家還以分享親身經歷，稱ChatGPT撰寫的千字以內的論文可讀性較高，更多字數要求的論文可以拆開提問，不過「它拆出來的結構不一定是你想要的結構」。

對此，北京市盈科律師事務所律師孟澤東提醒，此類經營行為涉嫌違法經營，情節嚴重者可能構成犯罪，需要追究刑事責任。此外，消費者在購買此類服務後，也可能面臨維權難、退款難等問題。

另據大公報報導，但9日稍後時間，在多個電商 平台上搜索「ChatGPT」，發現頁面已搜索不到任何內容。而此前，在電商平台會彈出 「ChatGPT帳戶」「ChatGPT註冊」等詞條。