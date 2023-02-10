中救援團隊挖生命通道 救出土耳其1家5口

2月9日，在土耳其哈塔伊省安塔基亞市，中國救援隊與土耳其救援隊轉移一名救出的女性幸存者。( 新華社)

土耳其南部與敘利亞6日強震，截至9日晚已造成至少2萬人遇難。中國多支搜救隊已先後抵達土耳其震災現場，深入廢墟為倖存者挖掘生命通道，9日下午成功救出一家五口。光中聯重科股份有限公司支援的挖掘機等機具就在土耳其震區救出20多名被困者，獲得當地民眾感謝。中方同時將220噸等物資及捐款送往美國等西方國家尚未馳援的敘利亞，媒體稱「美國不救中國救」。

來源：BBC中文

大公報報導，中國救援隊在受災嚴重的安塔基亞市，全程提供專家指導與技術裝備支持，經6小時不停歇的救援，當地時間9日凌晨從廢墟中救出首位倖存者一名孕婦。公羊救援隊先遣隊於土耳其當地時間8日在伊斯肯德倫市救援現場，9日下午成功救出一家五口，被救出的一位女士在被人們合力抬出的擔架上，向救援人員伸出大拇指表示感謝。

據了解，土耳其震後的嚴寒暴雪天氣，加上餘震等不確定因素，讓救援雪上加霜，救援人員更需要抓緊時間，與「死神」搏命。

極目新聞報導，中聯重科股份有限公司派出的挖掘機設備已協助土耳其救出20多名被困者。據該公司官網消息，公司總部第一時間指示當地子公司組織救援人員和設備趕往災情嚴重的哈塔伊省，是最早到達災區現場的中國救援力量之一。中聯重科共有20多台挖掘機設備被分派到不同區域施救。一個15歲左右小女孩被床墊和一塊石板壓著，救援人員用了三個千斤頂成功將她拉了出來。

另據大公報報導，在土耳其的中國公民、華人華僑，也捐款捐物，在不同的微信 群和朋友圈中，分享各區獻血、捐款、捐物資的渠道和地點，並自動化身捐贈點的志願者和中方救援隊的翻譯。在土中各界人士籌集到的帳篷、睡袋及毛毯等首批物資7日已運至土耳其相關部門。

敘利亞強震災情同樣慘重。紅星新聞報導，敘利亞駐華大使館 截至2月8日已收到數千筆來自中國的愛心捐款。2月9日上午，中國紅十字會已派出救援人員攜帶首批5000人份的醫療物資援助敘利亞地震災區，此前，中國紅十字會已向敘利亞和土耳其兩國紅新月會各提供20萬美元的緊急人道主義現匯援助。

央視新聞報導，商務部 新聞發言人束珏婷昨天表示，中國政府捐助的220噸小麥正在運抵敘利亞途中，餘下3000餘噸大米和小麥近期發運，同時支持和鼓勵當地中資企業商會和企業為災區捐贈救援物資和設備，共同參與當地抗震救災。