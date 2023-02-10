我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

中救援團隊挖生命通道 救出土耳其1家5口

中國新聞組／北京10日電
2月9日，在土耳其哈塔伊省安塔基亞市，中國救援隊與土耳其救援隊轉移一名救出的女性幸存者。( 新華社)
2月9日，在土耳其哈塔伊省安塔基亞市，中國救援隊與土耳其救援隊轉移一名救出的女性幸存者。( 新華社)

土耳其南部與敘利亞6日強震，截至9日晚已造成至少2萬人遇難。中國多支搜救隊已先後抵達土耳其震災現場，深入廢墟為倖存者挖掘生命通道，9日下午成功救出一家五口。光中聯重科股份有限公司支援的挖掘機等機具就在土耳其震區救出20多名被困者，獲得當地民眾感謝。中方同時將220噸等物資及捐款送往美國等西方國家尚未馳援的敘利亞，媒體稱「美國不救中國救」。

來源：BBC中文

大公報報導，中國救援隊在受災嚴重的安塔基亞市，全程提供專家指導與技術裝備支持，經6小時不停歇的救援，當地時間9日凌晨從廢墟中救出首位倖存者一名孕婦。公羊救援隊先遣隊於土耳其當地時間8日在伊斯肯德倫市救援現場，9日下午成功救出一家五口，被救出的一位女士在被人們合力抬出的擔架上，向救援人員伸出大拇指表示感謝。

據了解，土耳其震後的嚴寒暴雪天氣，加上餘震等不確定因素，讓救援雪上加霜，救援人員更需要抓緊時間，與「死神」搏命。

極目新聞報導，中聯重科股份有限公司派出的挖掘機設備已協助土耳其救出20多名被困者。據該公司官網消息，公司總部第一時間指示當地子公司組織救援人員和設備趕往災情嚴重的哈塔伊省，是最早到達災區現場的中國救援力量之一。中聯重科共有20多台挖掘機設備被分派到不同區域施救。一個15歲左右小女孩被床墊和一塊石板壓著，救援人員用了三個千斤頂成功將她拉了出來。

另據大公報報導，在土耳其的中國公民、華人華僑，也捐款捐物，在不同的微信群和朋友圈中，分享各區獻血、捐款、捐物資的渠道和地點，並自動化身捐贈點的志願者和中方救援隊的翻譯。在土中各界人士籌集到的帳篷、睡袋及毛毯等首批物資7日已運至土耳其相關部門。

敘利亞強震災情同樣慘重。紅星新聞報導，敘利亞駐華大使館截至2月8日已收到數千筆來自中國的愛心捐款。2月9日上午，中國紅十字會已派出救援人員攜帶首批5000人份的醫療物資援助敘利亞地震災區，此前，中國紅十字會已向敘利亞和土耳其兩國紅新月會各提供20萬美元的緊急人道主義現匯援助。

央視新聞報導，商務部新聞發言人束珏婷昨天表示，中國政府捐助的220噸小麥正在運抵敘利亞途中，餘下3000餘噸大米和小麥近期發運，同時支持和鼓勵當地中資企業商會和企業為災區捐贈救援物資和設備，共同參與當地抗震救災。

2月9日，在土耳其哈塔伊省安塔基亞市，中國救援隊與土耳其救援隊轉移一名救出的女性...
2月9日，在土耳其哈塔伊省安塔基亞市，中國救援隊與土耳其救援隊轉移一名救出的女性幸存者。( 新華社)

微信 商務部 大使館

上一則

醫保改革「陣痛」？醫藥補貼被砍 武漢萬人抗議

下一則

熱錢湧ChatGPT概念股 上交所出手降溫、要股民「不要瞎炒」

延伸閱讀

被救出時臍帶還連著亡母 土耳其「奇蹟寶寶」引千萬人爭領養

被救出時臍帶還連著亡母 土耳其「奇蹟寶寶」引千萬人爭領養
從中國回土耳其探親 脫口秀藝人唐小強罹難

從中國回土耳其探親 脫口秀藝人唐小強罹難
英國派軍機支援土耳其救災 提供野戰手術室

英國派軍機支援土耳其救災 提供野戰手術室
拜託先救貓....努力5小時 土耳其男大學生與貓獲救

拜託先救貓....努力5小時 土耳其男大學生與貓獲救

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
男醫師社交平台發女患者就診隱私照，已被暫停執業。（取材自新民晚報）

崑山男醫偷拍女患者私處照 還PO網喊「下班放浪形骸」

2023-02-03 10:00
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位