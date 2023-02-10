中客入境檢疫 日韓傳將放寬

隨著中國疫情高峰逐漸過去，日本考慮放寬對中國旅客的檢疫措施。(新華社)

中國與日本 、南韓 ，近期因為入境篩檢措施，而屢生齟齬。繼中國片面宣布恢復日本公民赴中普通簽證 後，傳出日本最快將於本月放寬針對中國入境人員的防疫措施、並取消機場航班限制。南韓也對篩檢的執行措施放寬、取消隔離，且也將開放中國公民赴韓簽證。

據共同社消息，日本政府人士透露，已開始協調最快於本月放寬從中國入境人員的邊境口岸防疫措施。放寬後從中國本土直飛抵日本航班的入境旅客不再全體接受新冠病毒檢測，而改為抽查。此外，要求提供離境前72小時內陰性證明的措施料將持續。

同時，目前日本把中國本土直飛航班限定在成田、羽田、關西、中部4座機場，該措施預計也將取消；不增加直飛航班班次的要求，日本也考慮予以解除。上述放寬入境防疫措施，主要考慮到中國入境人員陽性率呈減少趨勢，且檢測出的毒株未超出已有變異毒株範圍。

另據韓聯社消息，南韓總統室官員昨日就政府將取消中國公民赴韓短期簽證限制表示，正與中國就相關事宜進行協調溝通。此外南韓多名防疫、衛生部門人士昨也指出，南韓將會維持自中國入境人員行前檢測和落地篩，但受檢者無需在機場耗時4到5個小時等待結果，將代之以動態監控。此外，南韓政府將停止針對短期居留外籍人員的隔離設施。

此前日本與南韓都針對中國方向入境旅客實施篩檢措施，引起中駐南韓大使館、駐日本大使館紛紛抨擊其為「歧視性入境措施」，並祭出反制措施，暫停兩國旅客赴陸短期簽證，針對日本旅客部分直到1月29日才恢復。南韓部分，目前中國仍暫停簽發赴陸短期簽證，並自2月起針對南韓入境旅客進行核酸檢測，僅有中籍人士得以免檢入境。