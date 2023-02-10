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陝西發現1例全球罕見血型「cisAB」 比熊貓血更稀有

中國新聞組／北京10日電
陝西發現一例全球罕見黃金血型。此為示意圖。（取材自北京青年報）
陝西發現一例全球罕見黃金血型。此為示意圖。（取材自北京青年報）

陝西寶雞市中心血站檢測人員在對獻血者血液進行常規篩查時，發現了一例罕見的ABO亞型——cisAB血型，比「熊貓血」更稀有，經基因檢測，證實該獻血者及兩名親屬的基因序列從未被報導過。該例血型基因已通過美國國家生物信息中心（NCBI）專家審核並作為新基因被世界共享。不僅豐富了國際核酸序列數據庫，對進一步揭示中國人群ABO血型基因特點具重要意義。

來源：YouTube

北京青年報報導，血型通常有A型、B型、O型和AB型四種類型，都屬於ABO血型系統。cisAB型血又稱順式AB，是ABO血型系統的一個亞型，特徵表現在遺傳學方面是同一側染色體上既存在部分A基因又存在部分B基因，為新順式AB基因。其基因型與對應的表現性具有多樣性，在基因數據庫中有詳細紀錄。

傳統觀念認為，AB型的丈夫和O型的妻子的子女血型通常只可能是A型或B型，不可能出現AB型；然而存在例外情況，如果其中一方血型是AB型中稀有的cisAB型，那麼很有可能子代血型為AB型，即cisAB血型。

一般所稱的「熊貓血」常指Rh陰性血，在中國漢族人群中的概率約為3‰至4‰。而cisAB血型的存在概率只有58萬分之一到17萬分之一，是名副其實的稀有血型。為避免輸血反應，cisAB型受血者，不能輸常規AB型血，而應輸O型或A型的洗滌紅細胞，或考慮自體輸血。

報導指出，此前，山東濟南、日照，江蘇連雲港，浙江寧波、衢州，河北秦皇島等地曾發現過cisAB型血，最早一例是在2012年，來自山東濟南章丘大學城的一名19歲大學生。本次cisAB血型案例的基因序列是世界首次報導。

據濟南市血液供保中心檢驗科工作人員李小飛介紹，考量cisAB型血在臨床上有潛在危險，擁有這一血型的人不宜獻血，當年那個19歲小伙子獻的400毫升血最終出於安全考慮只能銷毀處理。

至於這一血型這麼稀有，為何不保存起來？濟南市血液供保中心檢驗科工作人員李小飛解釋，一方面是血液冷凍的費用非常昂貴，成本很高，另一方面，如果這類稀有血型的人需要用血，可以使用經過專業處理過的O型血，但因用到的概率特別小，所以沒有冷凍保存的必要。而擁有這種血型的人在生孩子時不會有任何不適，只是臨床用血時要特別慎重。

檢測 北京

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