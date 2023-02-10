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父去世母改嫁… 廣東11歲童街頭殺魚動作嫻熟 引發關注

中國新聞組／北京10日電
廣東一名11歲男孩父親去世母親改嫁，獨自在街頭殺魚。（取材自九派新聞）
廣東一名11歲男孩父親去世母親改嫁，獨自在街頭殺魚。（取材自九派新聞）

廣東韶關一段「11歲男孩在街頭賣魚」的視頻近日引起廣泛關注。有當地網友表示，這名男孩的父親去世，母親改嫁，幾年前就開始跟著大伯賣魚。視頻引起熱議後，地方政府工作人員表示男孩是重點關注對象，社區方面也誓言要讓孩子讀書。後來據媒體查證，這名男孩已在當地中學讀初一，網上流傳的視頻為2022年暑假期間拍攝；網傳孩子沒上學消息不實。

來源：YouTube

九派新聞報導，網路上的視頻內容顯示，一名小男孩正在殺魚，打鱗、去內臟、清洗……動作非常嫻熟。視頻在幾天內引起話題，當地鎮政府工作人員回應稱，這名男孩是重點關注對象，「他爸爸不在了，媽媽也改嫁了，他現在跟著大伯，而且他大伯是再婚，家庭有些複雜」。

「他之前會在放學後，或是在節假日，到魚檔去幫忙。」該工作人員表示，男孩去年還在正常上學，「過年的時候，婦聯去慰問過他，因為這學期他沒有去上學，我們領導也正在學校核實他的情況」。另據當地社區工作人員稱，不清楚男孩是否還在上學，但會跟男孩的監護人和學校協商，「肯定要讓他讀書的」。

對此，網友們紛紛表示：「這孩子動作熟練到讓人心酸」，「可憐的孩子，真的是命途多舛啊」，「這雙小手已經擔起了生活，一定要讓他上學啊！」。

不過據紅星新聞報導，韶關市翁源縣婦聯工作人員稱，這名男孩目前在當地中學讀初一，「我們春節前也上門（看望慰問）關心關愛了」。網上流傳的視頻為2022年暑假期間拍攝，「你看他穿的還是短袖，現在還是很冷的」。

男孩就讀學校的老師表示，網傳孩子之前沒有上學的消息不實。「他小學正常畢業的，升到我們初中。他在我們學校住校，平時放假的時候都跟他大伯住」。

11歲男孩街頭殺魚視頻引發關注。（取材自紅星新聞／視頻截圖）
11歲男孩街頭殺魚視頻引發關注。（取材自紅星新聞／視頻截圖）

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