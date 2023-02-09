網酸生娃後變憔悴…不倒翁姐姐：拒被利用宣傳生育焦慮

在西安大唐不夜城爆紅的不倒翁小姐姐昔日模樣。（取材自華商報）

三年前火遍中國的西安大唐不夜城「不倒翁小姐姐」，近日被網友發現結婚生子後的她「盡顯老態」，不少網友因此直呼不敢結婚生娃了。小姐姐馮佳晨回應稱，結婚和生育是自己的選擇，不想被利用來傳播婚姻和生育焦慮。官媒人民網也少見發表評論稱，以他人容貌變化渲染焦慮情緒，這種博眼球、吸引流量的做法不僅是對涉事人的不尊重，也涉嫌侵犯肖像權。

來源：YouTube

華商報報導，2019年11月，網上一段「大唐女子絕美牽手」的視頻暴紅，成為短視頻平台中播放量最高的視頻之一，其中的主角「不倒翁小姐姐」馮佳晨也因此火遍全網。

然而，日前有網友發視頻稱，「不倒翁小姐姐」生娃後面容憔悴，並貼出她三年前和最近的視頻對比，稱生育後其膠原蛋白流失，盡顯老態，讓不少網友直呼不敢結婚生娃。

當事人馮佳晨回應稱，陽康後為了工作有時加班熬夜到凌晨5點，白天還要演出和拍攝，狀態差很正常。但有些人利用這個事情販賣婚姻和生育焦慮，甚至被用來打廣告賣醫美產品。她表示，結婚和生育是自己的選擇，不想被利用來傳播婚姻和生育焦慮。

人民網也評論，「人的生理變化影響因素很多，根據視頻對比簡單歸因於結婚生娃，實屬牽強」、「把他人容貌變化對比歸因為婚姻和生育，並且藉機渲染焦慮情緒，這種博眼球、吸引流量的做法不僅是對涉事人的不尊重，也涉嫌侵犯他人肖像等權利」。

文章並表示，「假如容顏變老無法避免，保持良好的人生態度就是最好的『美容劑』。扮演『唐妞』不倒翁的她也有屬於自己的人生，作為觀眾的我們理應送上最響亮的掌聲，為他人喝彩的同時，樹立正確的價值觀，找到真正的自己」。