公然拼爹不遮掩？國企聘人 備註「主任之女」
長江設計集團在今年第三批擬聘人員信息公示中，其中一人備註「該生為集團黨群部主任陳某之女」，引發網友關注。有網友酸，「為了不讓你們挑刺兒，我先把事情全說了讓你們無話可說」。
來源：YouTube
綜合媒體報導，該公司公示稱，根據集團招聘管理相關製度和年度新員工招聘計畫，集團確定了2023年度第三批擬聘人員共計55人，現按要求將擬聘人員信息予以公示。
在該公司擬聘人員信息名單中，第37號張某，23歲，女，本科就讀於寧波諾丁漢大學，碩士就讀於諾丁漢大學，擬聘為該集團下屬國際公司工作人員。後備註信息為：該生為集團黨群部主任陳某之女。
網友直呼公然「拼爹」( 意指依靠親屬勢力取得庇護或走後門 )，有人回應：「國企央企基本都是裙帶關係，看多了」、「我們省屬國企也玩這套」。
對此，該公司人力資源部人員回應，此舉是根據集團招聘制度進行的公示，「肯定不存在部分網友質疑的暗箱操作。截至目前，我們沒有收到關於張某的質疑和舉報信息」。
該公司監察審計部一名工作人員回應稱，「我們是為了體現公開公平公正，實事求是告知有這層關係，我們人力部在今年的管理制度裡面有要求，如果有這種關係的，要備註出來，接受大家的監督」。
網友表示，「公示就是巨大的進步」、「沒有第三方監督，何來公平公正？」、「洗白的手法高超」，還有網友說，「這種方式很好，值得全國推廣，不搞遮遮掩掩，暗箱操作，大家公平競爭，勇於讓群眾監督」，也有網友反駁，「明顯的特意安排，這和我爸是李剛有何區別。不過就是顯示與眾不同」。
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