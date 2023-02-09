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缺工近3000萬 企業拋百萬年薪、進職校搶人

中國新聞組／北京9日電
隨著各地復工復產節奏加快，企業招工的人數也比往年大幅增加。(取材自央視財經)
隨著各地復工復產節奏加快，企業招工的人數也比往年大幅增加。(取材自央視財經)

春節後疫情減緩，隨著各地復工復產節奏加快，企業招工的人數也比往年大幅增加，預估到2025年，人才缺口將近3000萬人。日前多場大型線下招聘會上，有企業開出百萬年薪；另外浙江省衢州市開化縣也開出百萬年薪徵聘導遊，吸引1300多人應徵。

據央視財經網報導，在招聘會上，研發工程師、結構工程師以及裝配工、焊接工等技能型崗位的需求較大。浙江某光伏科技有限公司總經辦主任表示，部分崗位年薪至少20萬元至50萬元，如果有重大的技能突破，年薪可達100萬元。

據報導，由於技術工人緊俏，北京河南多所職校，雖然現在還沒有正式開學，但應屆畢業生就業對接的工作，已經開始了。北京的一所職業技術學校校長李長娥表示，從大年初六開始，就不停地接待前來招工的企業招聘人員。

河南鄭州的一所職業院校，由於接到多家企業開年招工的需求，學校讓300多名學生提前返校參加招聘會。

一職業技術學校學生張建峰表示，雙選會上，已收到了3、4家企業的面試，待遇大概月薪1萬元。

報導指出，一名上海基地人事部部長說，日前最緊缺的就是焊接類、金屬焊接類的崗位，包括機器人焊接的崗位。因為隨著產品更新換代，客戶對產品的質量要求更高。37歲的張建峰原本從事工地從塔吊工作，了解到目前焊工緊缺，且每月收入約1.1萬元到1.2萬元，於是兩個月前轉換跑道，學了焊工新手藝。

公眾號新聞報導，浙江省衢州市開化縣因應旅遊復甦，發出招聘啟事，以百萬年薪來徵聘導遊，有1300多位達人應聘，經過網絡海選點贊投票後已產生20強，之後再選出前5名。

另據中新經緯報導，河北、安徽、貴州、青海上調最低工資標準。河北調整後每小時最低工資標準分別為第一檔每小時22元，第二檔每小時20元，第三檔每小時18元。安徽為21元、20元、19元、18元。貴州為每小時19.60元；二類地區：每小時18.30元；三類地區：每小時17.20元。青海小時最低工資標準由15.2元調整為18元。

北京 河南 就業

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