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鎮政府欠債2000萬不還 建商討10年已癌末 盼死前能要回

中國新聞組／北京8日電
江西九江柴桑區港口街鎮的朝陽家園安置小區一標段項目，在2013年7月即交付使用，但至2023年2月，尚有人民幣2000多萬元工程款本金未支付給施工方。（取材自經濟觀察網）
江西九江柴桑區港口街鎮的朝陽家園安置小區一標段項目，在2013年7月即交付使用，但至2023年2月，尚有人民幣2000多萬元工程款本金未支付給施工方。（取材自經濟觀察網）

江西一名房地產開發商朱漢民，11年前承接江西九江柴桑區港口街鎮政府一項工程，2013年工程竣工交付鎮政府使用後，卻被鎮政府拖欠超過2000多萬元(人民幣，下同)工程款至今未付。如今現年六旬的他確診癌症晚期，而其獨子已病亡，晚景淒涼。

經濟觀察報報導，11年前的2011年12月，朱漢民承接了江西九江柴桑區港口街鎮政府的「朝陽家園安置小區」工程。2013年7月，工程竣工，交付港口街鎮政府使用。此後，他就經歷了漫長的催討工程款之路，將港口街鎮政府告上法庭。

2020年九江市中級人民法院一審判朱漢民勝訴，港口街鎮政府不服提上訴，隔年江西高院二審，港口街鎮政府依然敗訴，被判應支付朱漢民2122餘萬元和利息，港口街鎮政府提再審，2022年被江西高院駁回。

2022年5月20日，港口街鎮政府與朱漢民達成「執行和解協議」，承諾對於法院「判決書確定的還款義務不持異議」，並承諾在2022年12月31日及之前，向朱漢民支付工程款本金不少於600萬元。

但時至2023年2月6日，港口街政府並未給予朱漢民分文的款項。

而在向港口街政府討債的近十年間，朱漢民的的獨子罹患癌症，2019年病逝，年僅31歲。

2019年，朱漢民也確診結直腸癌晚期，隨後他經歷了一系列的治療，2022年，癌症復發，不得不再次進行手術，身體每下愈況。

朱漢民說：「我現在是與病魔賽跑，不知道自己還能活多久，不知道在自己生命終結之前，能不能把這些錢要回來，然後把家裡欠的債給還清。這些年，因為做的這個工程被欠款，因為給兒子和我自己治病，我早已經是負債累累了……。」

癌症 高院 手術

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