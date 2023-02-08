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1句「新年好」收10元問候費 粵餐館：已是良心價

中國新聞組／北京8日電
女子消費帳單。（取材自微博）
女子消費帳單。（取材自微博）

廣東一女子近日發文稱，2月2日（正月十二）她去吃消夜時被店家問候「新年好」後，結帳時發現帳單上出現「新年好」一項，多收10元（人民幣，下同，約1.47美元）。對此商家回應稱，春節期間多收10元服務費，給服務費取名叫「新年好」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，涉事餐館回應稱，春節人員工資三倍，每桌只加收10元服務費，已是「良心價」。加收服務費的時間，是從大年三十到正月初八。至於該女子吃飯時間是正月十二，為什麼還在加收新年服務費？對此店家稱，可能是工作人員手動按帳單按習慣了。

一句祝福怎麼就價值10元了？若解釋為春節期間服務費，倒也不算難以接受。但具體到此事上看，若不是顧客疑問，還真不知道這是服務費。即便是特殊時期收取服務費，也需要及時告知顧客，讓消費者自行選擇。

而餐館單方面將服務費改叫「新年好」，既沒明碼標價，又沒有解釋清楚，顧客結帳時才發現，也難免會產生不舒適感甚至被欺騙的心理。

此事件從小處說，是忽視了消費者的知情權和選擇權；往大的方面看，則可能涉嫌價格欺詐。

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