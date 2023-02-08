百度推「文心一言」165字官宣文 出自虛擬人之手

百度帖文其中一位責任編輯，為虛擬人希加加。(取材自百度百科)

百度 「文心一言」的帖文引起極大回響。細心一看，雖然文字加標題只有165字，但帖文下款令人驚喜。

香港大公報報導，該份帖文的責任編輯列有希加加、度曉曉、葉悠悠、林開開四個名字，原來她們正是百度打造的AI虛擬數字人家族成員，是百度透過文心PLATO對話大模型，以及透過百億規模中英文對話預訓練模型參數生成的數字虛擬人。

「文心一言」昨日成為網絡熱搜詞，不到半日，在Google搜尋結果超過2億個，較百度搜尋器約900萬還要多。

據每日經濟新聞報導，百度官宣後，股價 7日在香港股市應聲大漲，收盤漲逾15%，股價創2022年2月以來新高。

報導引述哈爾濱工業大學計算學部教授車萬翔認為，百度有「很強的技術實力和深厚的技術積累」，只要下定決心投入更多的資源，做出中國國產的ChatGPT 是水到渠成的事。

此外，中國A股還有眾多ChatGPT概念股，如科大訊飛、天源迪科、昆侖萬維、榮聯科技等，近期股價持續大漲，今天也多收紅。其中，漢王科技已經連續爆出六個跳空漲停，雲從科技六天也連攻三個漲停。

對於ChatGPT走紅，在中國引發資本市場的強烈關注，澎湃新聞引述長城基金基金經理趙鳳飛表示，ChatGPT的大熱是源於其驚豔的用戶體驗，由於人工智慧技術的進步在很大程度上會改變人們的生活，因此該領域的每一次重大突破，都會引起全社會的廣泛關注，在A股市場掀起相關概念股的上漲浪潮，應該也是順理成章。

上游方面，趙鳳飛看好與ChatGPT相關度較高的擁有傳統自然語言處理（NLP）技術的上市公司；此外，業內也點名看好AI處理器、演算法方面的上市公司。