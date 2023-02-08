百度聊天機器人「文心一言 」 加入全球AI大戰

百度推出AI聊天機器人「文心一言」，預計3月向公眾開放。(路透)

人工智能 （AI ）大戰一觸即發！AI聊天程式ChatGPT最近成為全球討論熱點，中國科技巨頭之一的百度 隨即公布推出「國產ChatGPT」，命名為「文心一言」（ERNIE Bot）的AI內容生成聊天機器人。與此同時，谷歌（Google）也推出AI聊天機器人Bard迎戰。AI聊天機器人領域驟然成為科技界兵家必爭之地。

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「目前，文心一言在做上線前的衝刺。」百度在微信公眾號公布大模型新項目「文心一言」。百度表示，「文心一言」具備跨模態、跨語言的深度語義理解與生成能力，預計3月份可完成「文心一言」內部測試，面向公眾開放。

百度指出，集團在人工智能領域深耕數十年，並設有四層架構、全棧布局，包括底層的芯片、深度學習框架、大模型以及最上層的搜索等應用。其中，「文心一言」便是位於模型層。

儘管百度未有透露更多細節，但從近半年動向可見端倪。百度創辦人李彥宏去年9月曾經提到，AI發展在「技術層面和商業應用層面，都有方向性改變。」這句話令市場估計，當時「文心一言」已經誕生。

今年1月初，百度旗下百度搜索升級「生成式搜索」能力，將基於百度自行研發的生成式模型能力，為用戶開放式的搜索提問或定製化的信息需求「創作答案」。

市場人士相信，ChatGPT是人工智能的里程碑，更是一道分水嶺。從基本為用戶解答疑難，躍升到自主思考及創作內容的境界。除了百度，中國科技巨頭亦陸續加入布局，騰訊、阿里巴巴、華為等均積極發展AI聊天機器人。

其中，騰訊早前申請的「人機對話方法、裝置、設備及計算機可讀存儲介質」專利獲授權，實現機器與用戶之間的溝通，並通過取用預設資料庫的參考文本，確定在人機對話過程中，用於生成對答的訊息。

阿里巴巴旗下達摩院亦申請「人機對話及預訓練語言模型訓練方法、系統及電子設備」專利，能夠提升問答交互的準確性。另外，華為也申請「人機對話方法以及對話系統」專利，可識別用戶的異常行為以進行對答回覆。

AI聊天機器人的技術急速發展，將會推動其他AI產業成長。市場人士認為，AI芯片供應商為受益者之一。中商產業研究院預計，全球AI芯片市場規模有望從2020年的約175億美元，提升至2025年的726億美元。億歐智庫估計，2025年中國AI核心產業市場規模將達到4000億元人民幣，當中基礎層芯片及相關技術佔1740億元人民幣。