中國老齡化加劇 延至65歲退休將拍板

中國是否即將宣布延後退休方案，激起大量就業民眾關注。圖為江蘇一間工廠的生產線。（新華社）

在中國老齡化加劇背景下，中信證券 研報預告，中國當局今年就會宣布「延後退休」方案，影響涵蓋大多數的就業人口。

按照中國國務院頒布的法規，現行企業退休年齡為男性60歲、女性職工55歲、女性工人50歲。中信證券的研報提到，中共20大與2022年底中央經濟工作會議均提出明確要求，漸進式延遲退休方案或於2023年公布，並於2025年正式實施，到2055年前後實現65歲男女同齡退休。專家解讀，中國宣布漸進式「延後退休」方案已是大勢所趨。

中國老齡化問題日趨嚴峻，成為沉重社會難題。根據官方最近一次人口普查數據顯示，中國60歲以上人口約有2.64億人，占總人口18.7%；65歲以上人口約有1.9億人，占總人口13.5%。中國「十四五」期間（2021至2025年），新退休人數將超過4000萬人，勞動年齡人口淨減少3500萬人。

北京市社會科學院研究員王鵬分析，大眾對於漸進式延遲退休方案已經具備了一定心理準備，「因此漸進式延遲退休方案在今明兩年內發布是大勢所趨」。

王鵬並表示，隨著中國人均預期壽命的增長以及醫療水準的逐步提升，有很多老年人雖然到了退休年齡，但依然年富力強，有精力有意願去從事相關的工作。漸進式延遲退休一方面有利於人力資源的優化配置，促進經濟社會高品質發展；另一方面將減少社保基金支出，解決養老金未來有可能出現的缺口問題。

中國人口學專家何亞福也提到，實行彈性退休制更為合理，讓不同的人根據自身狀況，在一定的退休年齡段區間內（例如58-68歲之間）自主選擇退休年齡。在職人員可以根據自身情況在這個年齡段區間內選擇合適的時間點辦理退休手續，領取養老金。養老保險 繳納的時間越長，繳納的資金越多，退休的時候領取的退休金 就越高。

而人口老年化使得中國養老金的負擔逐漸加重，早在2019年中國社科院世界社保研究中心發布的「中國養老金精算報告2019-2050」即預測，全中國城鎮企業職工基本養老保險基金將於2035年耗盡累計結餘。