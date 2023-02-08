我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

體型小、更敏捷…重慶6隻「緝毒松鼠」上崗

記者陳政錄／綜合報導
重慶培育緝毒松鼠。（取材自上游新聞）
重慶培育緝毒松鼠。（取材自上游新聞）

過去警方慣用警犬緝毒，協助辦案，如今這份工作「松鼠」也可以勝任。據上游新聞報導，重慶市合川區公安局的刑警支隊，近日在該支隊的警犬大隊提供技術指導下，成功培訓出了中國第一批、共6隻「緝毒松鼠」，並已通過科研機構認證，即將上工協助警方破案。

來源：YouTube

報導稱，培育緝毒松鼠是中國國家重點研發計畫課題「新型緝毒動物培育及訓練方法與配套設備的研發」的子課題「緝毒鼠的培育及其配套裝備的研發與應用」。

因此，重慶市合川區公安局刑警支隊警犬大隊，於日前成功培育出了中國第一批緝毒松鼠，其選取的松鼠品種為魔王松鼠，首批共6隻，已通過相關科研機構認證。

該警犬大隊訓導員尹勁說，松鼠的嗅覺是相當靈敏的，只是以前在訓練囓齒動物方面技術不太成熟。他表示，透過大隊自主研發的技術、訓練系統，在應用於囓齒動物的搜毒訓練後，取得了非常好的效果，讓緝毒松鼠可以快速的識別毒品目標物。

媒體報導，與緝毒犬不同，由於松鼠體型較小、動作敏捷，更適合搜索一些環境較複雜的物流倉庫、快遞站等場所，或是在高處搜毒。經過訓練，松鼠會用抓撓的方式告訴訓導員，該處可能存在毒品。

緝毒松鼠培訓過程。（取材自上游新聞）
緝毒松鼠培訓過程。（取材自上游新聞）

公安 毒品

上一則

1句「新年好」收10元問候費 粵餐館：已是良心價

下一則

中國婚姻大數據…登記平均年齡逾30歲 姐弟婚增多

延伸閱讀

用松鼠緝毒 重慶培育首批6隻 將上工協助警破案

用松鼠緝毒 重慶培育首批6隻 將上工協助警破案
重慶「糖果刺客」坑人？6塊糖賣466元 媽媽驚：比肉還貴

重慶「糖果刺客」坑人？6塊糖賣466元 媽媽驚：比肉還貴
陸空大戰目睹記

陸空大戰目睹記
與形象落差大…重慶巨兔燈被罵醜 廠家把牠拆了

與形象落差大…重慶巨兔燈被罵醜 廠家把牠拆了

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
習近平。(歐新社)

澳廣：習幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

2023-01-31 14:43
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
男醫師社交平台發女患者就診隱私照，已被暫停執業。（取材自新民晚報）

崑山男醫偷拍女患者私處照 還PO網喊「下班放浪形骸」

2023-02-03 10:00

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑