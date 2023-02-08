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鄰居炮仗丟歪了…江西7歲童被炸 右臂截肢、耳膜也破

中國新聞組／北京8日電
在醫院治療的翁源。（取材自極目新聞）
在醫院治療的翁源。（取材自極目新聞）

這個春節，因為鄰居扔偏的一個炮仗，江西上饒7歲男孩翁源（化名）永遠失去了自己的右臂。孩子的母親表示，除了截肢，孩子的右耳右臉被縫了多針，右耳膜也已破裂，心理上留下了巨大的陰影。涉事鄰居回應稱，此事純屬意外，會妥善處理。

來源：YouTube

極目新聞報導，1月21日是農曆大年30，當日下午，家住江西省上饒市廣信區黃沙村的7歲男孩翁源，正坐在自家附近一處空地吃橘子。沒想到，突然扔來的一個炮仗，讓他經歷了前所未有的痛苦。

「那個炮仗先是掉到了我孩子頭上，落下來後，在孩子右肩處發生了爆炸。等我看到時，他的右臂已經血肉模糊，骨頭也碎了。」翁源的母親許女士表示，扔炮仗的是一名鄰居，他解釋稱，原本打算將炮仗丟到旁邊池塘裡，可沒想到扔偏了。

事發後，許女士夫婦立即將翁源送到上饒市人民醫院，但因孩子右臂受傷過於嚴重，最後只能截肢處理。1月23日，翁源轉院到杭州一家醫院繼續治療。

「除了截肢，孩子的右臉右耳被縫了多針，右耳膜也破裂，在醫院一共做了三次手術。」許女士說，孩子入院治療的半個月時間內，一共花費了近7萬元（人民幣，下同），涉事的鄰居目前墊付了4萬元，後續的康復治療費用可能還需要幾十萬。

報導指出，上饒市人民醫院1月23日出具的診斷證明顯示，翁源右側肩關節處離斷，僅剩餘部分皮膚組織連接，右上臂不規整開放性創口，創口內可見骨碎塊，肌肉組織損傷斷裂嚴重。診斷為右在肩和上臂水平的創傷性切斷、失血性休克。

涉事的鄰居表示，此事是一場意外，當時他和翁源相隔20、30米，沒料到扔的砲仗掉到孩子身上了。他們兩家不僅是鄰居，還有親戚關係，會妥善解決。

許女士說，孩子病情雖然穩定了，但心理上受的創傷很大，任何人都不願意見。孩子跟她說，回家後只想待在房間裡玩，出來會有危險。當務之急，她想找一名心理醫生給孩子做疏導，並考慮後續裝假肢的問題。「我兒子今年剛上一年級，平時都習慣用右手吃飯寫字，現在右臂沒了，不知道該怎麼辦。」

消息一出也引起網友熱議，「太可悲了，讓孩子以後怎麼生活學習？」、「說是協商處理，可是孩子沒有了手臂，小小年紀變成了殘疾人，這個傷害對孩子是永遠無法修復的。」

也有人說這種威力的炮仗，就是在以前，絕對是禁售的，更何況當下的政策。「作為一個成年人，應當具備鑑別的能力，應當能意識到其行為的危害性，應當讓其燃放的炮仗處於一個安全的環境中。刑責是跑不掉了。煙花銷售商也有很大的責任民，違規銷售不合格煙花，即使不夠刑現，亦要負民事責任。」

一個小小炮仗竟害小男童被截肢。圖為類似炮仗。（取材自極目新聞）
一個小小炮仗竟害小男童被截肢。圖為類似炮仗。（取材自極目新聞）

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