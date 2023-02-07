中國醫保「靈魂砍價」再現 藥價從6.3萬砍到3780元

治療罕病脊髓性肌萎縮症的羅氏利司撲蘭口服溶液用散遭到「靈魂砍價」。（取材自官網）

近期隨著2022年國家醫保 談判完成，「靈魂砍價」再次出現。「你們要有足夠的誠意，才能夠有市場」、「用不到患者身上，藥再好再貴也没用」、「你們給患兒讓10塊錢，他們就可以多喝幾瓶牛奶，多吃幾個雞蛋。」在動之以情的後，有藥價從6萬3800元砍到3780元。

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據央視新聞報導，被「靈魂砍價」的藥品為羅氏治療脊髓性肌萎縮症（SMA）的利司撲蘭口服溶液用散，最終以3780元（人民幣，下同，約557美元）/瓶的價格成交，與此前的公立醫院招標價格6萬3800元（約9402美元）相比，降幅達94%，按照2022年6月山東藥械集中採購平台發布的羅氏主動降價為1.45萬元/瓶的價格，本次醫保談判降幅為74%。

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蔻德罕見病中心創始人及主任、瑞鷗公益基金會聯合創始人兼秘書長黃如方接受21世紀經濟報導採訪時表示，「靈魂砍價」主要涉及患者、政府和藥企三方，實現共贏要做到三點：第一要做到利用中國患者人數的優勢實現以量換價；第二企業要承擔相應的社會責任，勇於在中國市場給出合適的低價；第三政府要探索合理降價，同時為創新埋單。

報導指出，業內人士表示，「靈魂談判」短期對部分患者有利，但長期可能會影響企業研發和引進創新藥物的積極性，同時「價格窪地」也會對跨國藥 企全球價格體系產生衝擊，如果「靈魂談判」不可避免，建議進行價格保密，不公開具體成交價格。「另外罕見病治療亟需建立『1+X』的多層次支付體系，其中作為『1』的基本醫保發揮著至關重要的作用，但希望不要將所有壓力都放在醫保身上。」

據報導，在上述「靈魂砍價」過程中，企業4次離席商議，報價5次，最終得以成交。

國家醫保局方面數據顯示，本次醫保談判價格平均降幅60.1%，與往年基本持平，共121個藥品談判或競價成功。2021年醫保談判同樣有7個罕見病藥品談判成功，價格平均降幅65%，其中渤健的SMA治療藥物諾西那生鈉注射液從70萬/針降至3.3萬/針，降幅95%。

業內人士指出，國家為保障罕見病群體的利益，與藥企做了非常深度的溝通，目的是盡可能做到多贏--藥企有一定利潤，同時增加藥品可及性、惠及患者、減輕患者負擔，而且國家也能省錢，形成利於長期發展的模式。但目前的「靈魂砍價」可能會影響企業研發和引進創新藥物的積極性，「靈魂砍價」短期會惠及一部分SMA患者，但中長期可能弊大於利，價格降太多後，藥企能否長期供藥存在疑問。「如果企業生存困難，最終患者也難以獲益。」

黃如方表示，「靈魂砍價」涉及三方利益--患者、政府和藥企。從患者角度看，藥價太貴患者就用不起，所以會歡迎更多的「靈魂砍價」。從藥企角度看，在靈魂砍價背後，還是要給藥企留有相應獲益空間，例如去年渤健把藥價降下來後，用藥人數急劇上升，某種程度上實現了「以量換價」。

黃如方表示，中國有越來越多的生技企業研發罕見病藥物，如果他們發現未來可能很難盈利，是否還有動力繼續研發，資本方是否願意繼續投資 ，這些問題可能都要綜合考慮。

此外，如果在中國形成價格窪地，跨國藥企的全球定價體係就會受到挑戰，歐美政府也會對企業施壓，「在中國降這麼多，那歐美是否也希望降價？如果不降，藥企會不會受到藥監部門其他方面的壓力，進而導致整體成本增加？」