江西甘肅等3省 出生人數降逾1成

河南省寶豐縣中醫院新生兒洗浴中心，護士給新生兒做游泳前準備。（新華社）

目前，有6省公布了2022年的常住人口及出生人口數據。從這些地方的出生人口數據來看，相比2021年均普遍下滑，其中有三個省份的出生人口降幅超過一成。

騰訊新聞報導，貴州省統計局數據顯示，2022年末，全省常住人口3856萬人，比上年末增加4萬人。全年出生人口42.5萬人，人口出生率為11.03‰；死亡人口28.2萬人，人口死亡率為7.32‰；人口自然增長率為3.71‰。

青海省全年出生人口6.3萬人，人口出生率為10.60‰。甘肅 省2022年全年出生人口21.1萬人，人口出生率為8.47‰。重慶市2022年出生人口19.2萬人，人口出生率為5.98‰。

江西省2022年全年出生人口32.5萬人，同比減少5.2萬人，人口出生率為7.19‰，下降1.15個千分點。廣西省2022年末全區常住人口5047萬人，比上年末增加10萬人。人口出生率8.51‰。

上述6個省份的數據來看，2022年出生人口數據均有不同程度的下滑，其中有三個省份降幅高於全國平均水平，降幅超過一成，分別是：廣西2022年出生人口下降了11.91%，甘肅2022年出生人口下降12.67%，江西2022年出生人口降幅13.79%。

從人口出生率來看，6個省份中，有5個省份高於6.77‰的全國平均水平，其中西部省份貴州和青海出生率均超過了1%即10‰，甘肅和廣西也超過了8‰。

從人口自然增長率來看，6省份中，有4個省份人口自然增長率為正，其中貴州最高，達到了3.71‰，青海也達到了了3.37‰。