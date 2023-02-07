我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

租金高昂 官媒：社區食堂不敷成本 紛紛關門

中國新聞組／北京7日電
居民在社區食堂內選購菜品。（取材自半月談）
居民在社區食堂內選購菜品。（取材自半月談）

是否廣設國營食堂、社區食堂去年在中國一度被熱議。新華社旗下雜誌「半月談」報導，社區食堂雖為老年人用餐提供方便，但卻陷入租金高昂等的營運困境，有社區食堂即因不敷成本而停業。

半月談以「社區食堂：持續運營有困擾」為題報導，指「社區食堂」為不方便做飯或沒時間做飯的族群，在居住地提供較為穩定用餐的地方。且平價、衛生，獲得一些居民青睞。也有部分社區的愛心人士、企業提供捐贈，並在食堂擔任服務員、送餐員，整體提升民眾對食堂的獲得感。

但報導指出，社區食堂在運營過程中也出現了困擾。首先是「場地成本」造成較大壓力。經走訪發現，由於食堂的「惠民」屬性，飯菜利潤有限，而裝修、房租等投入比較高，一些社區食堂若無房租減免可能會虧損。有業者表示，1年多營運下來，每個月均處於虧損，需靠其他收入填補社區食堂的損失。

其次，眾人口味喜好各異。如果想多些口味就要增聘廚師，但客源卻不一定成比例成長。其中，河北省保定市一家「社區食堂」招聘了4名廚師，但每天只有30多人用餐，加上人均消費僅10元（人民幣，下同），食堂每年人力成本卻超過26萬元，不敷成本，只好暫停營業。

此外，部分居民擔心「社區食堂」具有公益性，利潤較低，一些經營者可能為了獲利使用即將到期食材，降低衛生標準。一旦出現食品安全問題，會讓居民失去信任，未來經營難度會進一步增大，惠民屬性難以保證，因此產生疑慮。

報導指出，中國社會科學院社會學研究所科研助理宋煜表示，「社區食堂」最好不要「一擁而上」，有條件的社區可先試辦。而缺少場所的地方則可嘗試「中央廚房+流動餐車」模式。至於無法試辦食堂的地方，可等多種模式成熟後，根據自身情況進行選擇。

也有人建議，「社區食堂」可販賣飲料、香菸等商品增加收入；並增加「外賣」功能，擴大服務範圍；還可利用行政手段，聯繫大型蔬菜基地或批發企業直接供貨，降低進貨成本；也可讓社區志工協助管理食堂以降低人力成本；食堂設置初期可降低房租甚至免房租，水電費並以較便宜的民用費率計算，以降低營運成本。

社區食堂雖為老年人用餐提供方便，但卻陷入租金高昂等的營運困境，有社區食堂即因不敷...
社區食堂雖為老年人用餐提供方便，但卻陷入租金高昂等的營運困境，有社區食堂即因不敷成本而停業。（中新社資料照）
一名小朋友在社區食堂端菜。（取材自半月談）
一名小朋友在社區食堂端菜。（取材自半月談）

利潤 租金 蔬菜

上一則

河南800學生自費徒步2小時看「滿江紅」學校稱自願 媒體：牽強

下一則

中旅行團奔東南亞 泰滿街放「狂飆」迎客

延伸閱讀

封箱膠帶摀嘴 聖荷西女遭搶劫

封箱膠帶摀嘴 聖荷西女遭搶劫
皇后區華社議員李琳達、元在熙、帕拉迪諾等 連任將迎挑戰

皇后區華社議員李琳達、元在熙、帕拉迪諾等 連任將迎挑戰
聖荷西女子公園旁遭持刀搶劫 封箱膠帶摀嘴

聖荷西女子公園旁遭持刀搶劫 封箱膠帶摀嘴
州參議員曲怡文 布碌崙就職

州參議員曲怡文 布碌崙就職

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
習近平。(歐新社)

澳廣：習幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

2023-01-31 14:43
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
男醫師社交平台發女患者就診隱私照，已被暫停執業。（取材自新民晚報）

崑山男醫偷拍女患者私處照 還PO網喊「下班放浪形骸」

2023-02-03 10:00

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷