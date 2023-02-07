北京生活逐步復常 下周起恢復車號限行

圖為北京過去的塞車景象。（本報資料照片）

在經歷新冠疫情 感染、重症高峰後，北京 市政府6日指出，將於2月13日起，恢復機動車尾號限行措施，並指目前北京就醫需求已趨於平穩，社會生產生活秩序逐步恢復正常。

中國官方上月8日開始鬆綁疫情防控措施、將COVID-19降級為「乙類乙管」傳染病後，為了加快推動城市疫後復甦並恢復正常生活生產秩序，北京市暫緩實施行之有年的車輛尾號限行措施，路上車流也因此逐漸恢復。

央視報導，北京市疫情防控領導小組交通安全組指出，2月13日為中小學開學日，通勤、通學出行需求疊加，預計交通壓力增大。

因此，為更好保障北京市民出行需求，統籌考慮北京市交通運行情況及大氣污染防治工作，通報稱，經市政府同意，自2月13日（星期一）起，北京恢復實施工作日高峰時段區域限行交通管理措施 （即尾號限行措施），限行時間為7時至20時，範圍為五環路以內道路（不含五環路）。

去年12月中下旬，在新冠疫情防控措施鬆綁後，為了加快推動城市疫後復甦，生活生產秩序恢復正常，北京市政府暫緩實施行之有年的車輛尾號限行措施，路上車流也因此逐漸恢復，如今，隨著塞車情況再現，該限行措施也重新回歸。