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河南800學生自費徒步2小時看「滿江紅」學校稱自願 媒體：牽強

中國新聞組／北京7日電
學生徒步2小時，自費看「滿江紅」，引發爭議。（視頻截圖）
學生徒步2小時，自費看「滿江紅」，引發爭議。（視頻截圖）

河南安陽文昌實驗中學近日組織800餘名學生，徒步自費觀看「滿江紅」，引發網友熱議。校方表示，自費徒步觀影一事屬實，活動是自願，但有評論稱，這種「自願」未免太牽強。

濟南時報報導，文昌實驗中學表示，從學校到電影院往返的距離大概有7公里，「徒步2小時」是因為學生比較多，隊伍又長，組織工作耗費的時間比較多，學校跟電影院組織了團購價，僅需要25元/人，觀影活動是自願的，學校有1500餘名學生，此次參加觀影活動的有800多人。「學校會提前把通知弄好，提前開班會，家長群發給家長去看，還要有回執。」

河南一中學800名學生自費看「滿江紅」。（視頻截圖）
河南一中學800名學生自費看「滿江紅」。（視頻截圖）

有網友對此說，「如果我是中學生，而且這不是占用周末時間的活動，我會超級開心的，因為每天都窩在教室裡學習，好不容易能有個出去玩的機會，不知道能有多幸福」、「以前初中，我們學校也組織徒步觀影，但我們是學校掏錢，學生不掏錢的」、「小學時候學校組織過幾次看電影，都是教育電影，而且是學校出錢的」、「為啥不組織看『流浪地球2』」。

對於網路上一些學生的「吐槽」，校方表示，「可能讓他們走一走路，寫個觀後感，有些小孩有個人的情緒。」

此外，極目新聞評論到，現在中小學是嚴禁亂收費的，組織這樣的自費觀影活動，雖然說起來是「自願」，但冠以「教學實踐活動」之名，又要求寫觀後感，不「自願」的孩子可能會顯得很不合群，集體活動的壓力之下，家長多半會掏錢，說是全憑「自願」，恐怕有些牽強。

該學校將這場觀影活動，說成是「教學實踐活動」，並且強調「自願」，顯然是為了符合現有規定，進行了一些形式上的「加工」。否則，「自願」是否真實暫且不表，看個懸疑喜劇片，跟教學實踐又能扯得上什麼關係呢？為了看這部電影，要學生排成長隊在馬路上「徒步兩小時」，又有什麼深刻的教育意義？

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