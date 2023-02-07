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一央企要求全員背誦老董「金句」還要閉卷考試 挨轟諂媚領導叫停

中國新聞組／北京7日電
企業發文要求全員背誦董事長「金句」。（取材自頂端新聞）
企業發文要求全員背誦董事長「金句」。（取材自頂端新聞）

中國人民保險集團股份有限公司旗下的人保壽險公司，近日發「通知」，要求全體幹部員工，背誦董事長羅熹在首季峰啟動會上傳達的金句集錦，被質疑央企內部個人崇拜或諂媚領導的不良傾向後叫停。

頂端新聞報導，該「通知」稱，總公司各部門主要負責人、各級機構一把手要充分發揮示範帶動作用，帶頭講金句、用金句，通過集中學習、個人自學、背誦打卡等多種方式，確保全體內勤人員將金句內容牢記於心、付諸於行。

「通知」中還提到，要在今年2月10日前，完成全員閉卷通關及考試，並對考試成績進行匯總。「紙質試卷需妥善保管，以備檢查。」

據報導，人保壽險公司官方公眾號「中國人保壽險」在2022年12月2日發布文章「首季峰啟動會上，羅熹董事長這些金句值得收藏」。文中提到，「直達人心，催人奮進董事長金句來了」。

今年1月29日，「中國人保壽險」公眾號推送了「以考促學，一套題帶你牢記「首季峰」金句」的文章。文內的多道填空題，均是羅董事長的致辭「金句」。

報導說，這項學習活動引發社會關注後，上述公眾號文章目前均已被刪除。有媒體披露，原定的一場要求人人通關的閉卷考試，突然中止了。

此外，人保壽險公司疑就此事還向某社交媒體出具「撤稿函」，內容提到，上述「通知」為企業內部郵件，某社交帳號對該企業「內部管理活動進行了過度主觀揣測，與實際情形嚴重不符，侵犯了企業聲譽。」

壽險 保險

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